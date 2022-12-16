抖音女網紅PO「驚悚車禍片」...狂吸點閱14萬　被警盯上秒被逮捕

▲女網紅發車禍影片發抖音，點閱超過14萬。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省利川市公安局南坪派出所警員近日在工作中發現，一則配文「利川小白楊發生車禍」的影片在抖音快速傳播。影片發布後，點閱數達14萬餘次。調查發現，是一名女網紅「移花接木」車禍影片，PO短影音平台造謠，目前她已經被行政拘留。

據《極目新聞》報導，湖北省利川市公安局南坪派出所12月7日查處一起虛構事實擾亂公共秩序案。

經查，楊姓女網紅在滑手機過程中，發現一車禍影片，為博取眼球，獲得點讚和關注，隨後將該影片轉發到自己的抖音上，並配文「事故發生在利川小白楊」。楊女在留言區與網友互動時，也稱事故於12月2日發生在利川小白楊。

影片發布後，點閱數達14萬餘次，造成不良社會影響。經警員核實該事故事發地非利川轄區，楊女到案後，對自己的違法行為供認不諱。

目前，楊女因虛構事實擾亂公共秩序被公安機關予以行政拘留3日處罰，該案件正在進一步辦理中。

警方提醒，公民要提高對網路社會的認知，嚴格遵守國家法律法規，理性發言，不蓄意歪曲事實、不編造傳播謠言，共同營造清朗網路空間，對網上編造、傳播謠言，擾亂公共秩序的違法犯罪行為，警方將堅決依法查處。