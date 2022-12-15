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大陸 大陸焦點 特派現場

男砸53萬買「1100張運彩」！全槓龜怒要退款：老闆沒講清楚規則

▲世足賽,運彩,彩券。（圖／記者陳依旻攝）

▲世足賽掀起全民瘋買運彩。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

2022年卡達世界盃足球賽開踢以來，許多民眾瘋運彩，希望藉此發一筆意外之財。不過，大陸四川一名男子砸了12萬人民幣（約53萬新台幣）買了1100張賭比分與勝負的彩券，最後卻一張都沒中，結果他竟以「老闆沒清楚說明規則」為由要求店家退費，誇張行徑引發關注。

綜合陸媒報導，四川成都一名男子在今年9月時，買了巴西對克羅埃西亞，以及阿根廷踢荷蘭共2場比賽的運彩，玩法皆為押比分及勝負，但最終兩場比賽都進行到PK大戰才分出勝負，這也讓男子花了12萬人民幣買的1100張彩券全都化成廢紙。

▲大陸一名男子砸了12萬人民幣狂買1100張世足運彩，最後卻全數槓龜。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名男子砸了12萬人民幣狂買1100張世足運彩，最後卻全數槓龜。（圖／翻攝自微博）

然而，這名男子事後卻返回店家，要求老闆退錢，原因是自己不懂足球規則，不知道比分只算正規90分鐘加上傷停補時階段，延長賽與12碼點球大戰並未納入計算，且老闆事先也沒有清楚講解，「他沒有明確說後面還有15到30分鐘延長賽，如果知道有延長賽，對我買彩券的判斷是有影響的。」

此說法一出，隨即也引發網友一陣撻伐，紛紛痛批「不管有沒有延長賽，巴西都沒有贏啊」、「如果中獎了，你還會把獎金退回去嗎」、「玩不起，就不要玩」、「你都猜比分了，還不懂規則嗎？」、「願賭服輸很難嗎」、「你花12萬，賭一個不懂規則的運動？」、「就是輸不起嘛」、「連規則都不知道，還能砸這麼多錢，也是天才」。

對此，彩券行老闆則回應，在男子購買前，自己還曾透過微信將購買規則發送給對方，在男子到店以後，也多次向對方解釋規則，還勸告要理性投注，當天光是印彩券就花了2小時左右，感嘆「賣彩券10多年，第一次遇到要退款的」。最終店家並未答應男子的退款要求。

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