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北北基小黃起跳價漲至85元！車資試算出爐　「北車到內湖貴30元」　

▲▼物價調漲，北北基計程車凍漲8年，爭取起跳價從70元調整為90元。（圖／記者李姿慧攝）

▲北北基計程車凍漲7年，北市通過起跳價從70元調整為85元。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北北基計程車費率凍漲7年，業者申請起跳價從70元漲至100元，北市府審議委員會拍板定案，北北基計程車起跳價調高為85元，停等秒數縮短為60秒，明年4月上路，據試算，從台北車站到內湖計程車資將從265元調漲至295元，漲幅1成1，引發工會不滿，質疑漲幅非常小，司機收入讓沒有開車的審議委員決定很可笑。

北北基計程車費率7年凍漲，計程車相關公、工會今年3月向北市府申請調漲，起跳價從70元調漲至100元，車速5公里以下延滯計時運價從80秒減少為60秒，並首度提出颱風豪雨價，颱風天載客可加收50元，

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不過經台北市政府費率審議委員會審查後，拍板北北基計程車起跳價由70元調高為85元，停等秒數由80秒縮短為60秒，明年4月上路，約7萬輛計程車受惠。另外2023年過年加價每趟30元，共13天。不過業者所提的颱風豪雨價卻遭審議會打回票。

根據試算，若從台北車道搭到東區明曜百貨，里程約4公里，1.25公里起跳價從70元漲到85元，延遲秒數縮短為60秒，費用將從20元增加到30元，總計車資明年4月起將從165元調漲為185元，將貴25元，漲幅15%。

若是從台北車站到內湖路一段，里程約8公里，起跳價從70元漲到85元，延遲秒數費用從30元增加到45元，明年4月起，車資則會從265元漲到295元，將貴30元，漲幅約11%。

對此，台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，工會對於此次運價調整非常不滿意，從相關試算車資可以發現，漲幅其實非常小，當初公、工會討論提案時，都有做出比較，才提出公工會版本，而審查委員決議時完全沒有依據。

李威爾表示，計程車司機收入的關鍵是在公里數，此次提案並沒有縮減起跳價的1.25公里，甚至每200公尺的5元，計程車也不敢改變，就是怕消費者反彈。但不理解的是所謂的審查的學者委員，他們真的懂這些關鍵嗎？整體計程車產業的司機收入確讓這些沒有實際開車跟不懂的委員決定，真的是很可笑。

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