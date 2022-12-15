LIVE／規模6.2強震全台有感　氣象局最新說明

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台灣東部今（15）日中午發生有感地震，全台有感搖晃。根據中央氣象局通報，12:03發生芮氏規模6.2地震，震央位於台灣東部海域，深度6公里，各地最大震度包括花蓮5弱，台東4級等；詳細情形氣象局於12：30說明。

中央氣象局通報，今日12:03發生規模6.2地震，震央位於臺灣東部海域，深度6km，各地最大震度包括花蓮5-、台東4、宜蘭4、南投4、嘉義4、彰化4、台中4、雲林4、高雄3、新竹3、台南3、新北3、苗栗3、桃園3、屏東3、澎湖2級。

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【 第181號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：111年12月15日12時03分17秒

震央位置：北緯23.77° 東經121.78°

震源深度：5.7公里

芮氏規模：6.2

相對位置：花蓮縣政府東南方 29.1 公里 (位於臺灣東部海域)

全台有感搖晃，交通運輸情況，台北捷運公司回報，因發生地震，立即按照SOP進行列車慢速巡軌作業，暫無異常回報，後續再報。高捷公司表示，全線列車先暫停行駛，站長確認月台軌道狀況，待停止搖晃後列車慢速巡視軌道；輕軌部分，全線列車先暫停行駛，不搖晃後，指示司機員以限速20KPH檢視軌道。目前捷運及輕軌沒有任何災情。