經濟部投30億預算汰換老舊家電　「每台新機可補助3千元」

▲經濟部今日報告「住宅家電與商業設備汰舊換新節能補助」。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）



記者詹宜庭／台北報導

為實踐我國2050淨零轉型願景，經濟部15日於行政院院會報告「住宅與商業服務業節能設備補助計畫」推動進展時，針對我國住宅及商業部門，分別規劃「住宅家電汰舊換新節能補助」及「商業服務業節能設備補助」兩大措施，將投入30億元預算推動。其中，產品能源效率分級標示之一級之冷氣機及電冰箱，每台新機可獲補助金3,000元，家庭住戶皆可提出申請。

經濟部表示，我國住宅及商業部門用電中，冷氣、冰箱占住宅用電約40%，而空調、照明、冷凍冷藏設備則占商業用電約67%。家電及設備經長年使用後，能源效率會大幅衰退，導致耗電量增加，對國內住商部門造成用電壓力，需要民眾及業者改變觀念，進行汰舊換新，採用高效率設備，以推動節能工作。

經濟部補充，產品能源效率分級標示中，一級之冷氣機及電冰箱，每台新機可獲補助金3,000元，家庭住戶皆可提出申請。有別於往年補助規定，民眾除在經濟部公告的補助購買期間內購置1級冷氣機或電冰箱，並須要確實汰換家中舊機取得行政院環保署廢四機回收聯單，才符合補助資格，而112年預計可補助汰舊換新冷氣機及電冰箱共64萬台。

至於「商業服務業節能設備補助」，經濟部說明，有分「設備汰換」與「系統節能專案」兩大方案，補助購置期間預計自112年3月1日起，業者將空調設備汰換為能效1級產品，每冷房能力(kW)補助2,500元/kW，每台補助上限3.5萬元，每家最高補助20萬元；若將燈具汰換為節能標章LED產品，每盞補助售價50%並以500元為上限，每家至多補助5萬元。另外，還有整合型系統節能補助，業者整合中央空調、冷凍冷藏、鍋爐、能源監管系統等多項系統改善，採用節能績效保證專案模式，將補助專案金額1/3，每案補助上限500萬元。

經濟部強調，有關詳細住宅家電汰舊換新及商業服務業節能設備之補助作業辦法、申請受理期間、申請表件格式、補助入口網址、諮詢專線電話等必要資訊，近期將再正式對外公告，明年度有意申請補助的民眾及業者可多加留意。