　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北車站K區地下街招標訂「誠品條款」　應曉薇籲切實遵守

▲台北車站K區地下街明訂誠品條款　應曉薇籲切實遵守。（圖／台北市議員應曉薇研究室提供）

▲台北車站K區地下街明訂誠品條款　應曉薇籲切實遵守。（圖／台北市議員應曉薇研究室提供）

政治中心／綜合報導

台北車站K區地下街誠品站前店，被踢爆誠品先違約再投標「借屍還魂」弊端，台北市市場處決定重新辦理招標，增訂「誠品條款」，要求得標人不得委託誠品生活公司經營使用本案所定房地；台北市議員應曉薇肯定柯文哲市長及市場處依法依規，特別提醒勿讓誠品以借名或其他迂迴方式再次參與投標，以維護招標的公平公正。

應曉薇議員強調，因為K區地下街重新招標公告只載明「得標人不得委託誠品生活公司經營」，誠品仍可能採取以下方式取得標案：一、以誠品生活公司或台詮公司以外之其它誠品集團子公司或關係企業投標。二、與非誠品集團關係企業之外部公司合作投標，得標後再以商標授權方式收取權利金，或以其它合作方式由誠品集團主導經營。應曉薇說柯市長要求合法合規，市場處必須切實遵守，並嚴防誠品以任何方式參與投標。

誠品生活股份有限公司原本以每月租金826萬元，投標取得北車Ｋ區地下街經營權，期間從2020年4月1日到2025年3月31日。誠品多次以疫情因素請求減租，今年9月提前終止租約；解約後再簽的短期4個月合約，誠品的租金從每月826萬驟降至400萬元。未料市府招標，10月27日誠品又以100%持有的台詮股份有限公司投標，通過資格標審查。

應曉薇議員調查，「誠品股份有限公司」持有「誠品生活股份有限公司」51%股權，擁有實質控制權，負責人都是吳旻潔；「誠品股份」同時持有「台詮股份有限公司」100%股權，台詮負責人陳怡林由誠品指派。誠品股份、誠品生活及台詮的公司登記地址相同，質疑有借屍還魂及圖利弊端。

▲台北車站K區地下街明訂誠品條款　應曉薇籲切實遵守。（圖／台北市議員應曉薇研究室提供）

▲台北車站K區地下街明訂誠品條款　應曉薇籲切實遵守。（圖／台北市議員應曉薇研究室提供）

市長柯文哲得知後，下令調查本次招標的適法性，認為一切要合法合規。市場處決定重新辦理招標，投標資格規定「曾承租或使用市有不動產的公司，並於本招標案公告日前3年內，因違反契約約定經本機關終止或解除契約，或申請提前終止契約情事者，均不得參加投標或作為決標對象」；還特別規定，得標人不得委託誠品生活公司經營使用本案所定房地。

對於本次招標增訂所謂的「誠品條款」，應曉薇議員十分肯定柯市長及市場處依法處理，但也提醒明年1月5日資格標審查務必嚴謹守法，不要再有借名或迂迴投標等漏洞，踩法律紅線而面臨刑事責任的追訴。另應曉薇議員表示，這期間也接到不少廠商的陳情，本案尚有廠商「套牢中」，請市場處應一

ET快訊
6.2強震後有8次餘震！　氣象局：餘震會持續一整周
快訊／新北女手遭公車輾壓！　噴血慘叫
快訊／接連送走奶奶、爸爸！　范瑋琪悲痛發聲了
LIVE／6.2全台大地震！　氣象局最新說明
快訊／6.2地震猛搖！　高雄捷運、輕軌「暫停行駛」
快訊／6.2強震後又2餘震！　最大震度3級
越晃越大全台有感！　「1縣市」喊嚇死：爆炸搖
快訊／6.2大地震！　北捷全線慢速行駛
快訊／全台大地震！規模6.2　最大震度5弱
快訊／1202地牛翻身！　雙北搖很大
快訊／高虹安辦公室主任被帶走！　記者敲門急上鎖
LIVE／高虹安和男友被約談！辦公室遭搜　世足爭冠最新賠率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

又有歐洲議會重量級議員來台　外交部：強化民主夥伴連結

朱立倫見美智庫訪團　再談「九二共識」：國民黨依憲法處理兩岸關係

即將上任！桃園舉辦里長職前工作講習　鄭文燦：盼讓資源多一點

轟吳怡農雙語教育政策「一枚空包彈」　王鴻薇譏：跟台北有夠不熟

台北跨年「北捷42小時不收班」　有信心凌晨2點前完成疏運

抖音管制擴大到民間？　行政院：還在資料蒐集與研析

結果出爐！國民黨北市議長初選「3人搶1席」　戴錫欽勝出

快訊／12：03規模6.2有感地震　北捷全線慢速行駛

吳怡農稱「票投民進黨不會有戰場」　國民黨諷：玩弄口號、空號台灣

陳明通頻遭點名　國安內部喊冤：精準研析共軍動態、打破升遷窠臼

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

又有歐洲議會重量級議員來台　外交部：強化民主夥伴連結

朱立倫見美智庫訪團　再談「九二共識」：國民黨依憲法處理兩岸關係

即將上任！桃園舉辦里長職前工作講習　鄭文燦：盼讓資源多一點

轟吳怡農雙語教育政策「一枚空包彈」　王鴻薇譏：跟台北有夠不熟

台北跨年「北捷42小時不收班」　有信心凌晨2點前完成疏運

抖音管制擴大到民間？　行政院：還在資料蒐集與研析

結果出爐！國民黨北市議長初選「3人搶1席」　戴錫欽勝出

快訊／12：03規模6.2有感地震　北捷全線慢速行駛

吳怡農稱「票投民進黨不會有戰場」　國民黨諷：玩弄口號、空號台灣

陳明通頻遭點名　國安內部喊冤：精準研析共軍動態、打破升遷窠臼

6.2地震全台有感！他卻沒收到「國家級警報」　原因曝光了

Jinni才退團5天「NMIXX官方刪光她痕跡」　韓網錯愕：JYP太殘忍

太玄宮打巴掌之謎！對比12下無聲甩手　「5分鐘一刀未剪片」曝光

又有歐洲議會重量級議員來台　外交部：強化民主夥伴連結

規模6.2強震後又有8次餘震！氣象局推估「餘震還會持續一整周」

糟了！咖哩大神傷到左肩提前退場　將做核磁共振檢查

快訊／公車進站她滑倒…女子「手臂遭後輪輾過」慘叫　目擊者嚇傻

朱立倫見美智庫訪團　再談「九二共識」：國民黨依憲法處理兩岸關係

韓國女團VIVIZ首來台跨年！　3人嗨喊：最想吃小籠包

20分鐘連9震！台鐵全線11路段慢行　列車延誤

政治熱門新聞

蘇貞昌走人剩一步之遙　蔡英文鎖定陳建仁組閣

快訊／當兵變硬了！國軍鑑測增6項目

快訊／12：03規模6.2有感地震　北捷全線慢速行駛

蔣萬安找他當資訊局長　19歲創業賺百萬

快訊／「對不起，我確診了！」　王鴻薇今起暫停拜票改直播和選民見面

綠營側翼群組名單曝光！大咖都在裡面　高嘉瑜：他們可能感情不錯

直擊／檢調搜2小時！高虹安辦公室主任被帶走　記者敲門急上鎖

直擊／高虹安遭控詐領國會議員助理費　檢調今搜索國會辦公室

綠營學者罵爆陳吉仲去找蔡總統上課　劉寶傑：他是草包

快訊／行政院大修選罷法117法條　阻絕黑金侵擾

吳怡農要贏是做夢？　梁文傑：攻擊是唯一解方

直擊／44年「禁騎令」掰！忠孝西路開放機車通行　騎士上路喊要路權

陸禁台產品進口！王定宇：應考慮報復作為

柯文哲搭廉航訪新加坡「機械故障」

更多熱門

相關新聞

北車K區地下街重招標！應曉薇肯定柯文哲「誠品條款」

北車K區地下街重招標！應曉薇肯定柯文哲「誠品條款」

台北車站K區地下街誠品站前店被踢爆誠品先違約再投標「借屍還魂」弊端，台北市市場處決定重新辦理招標，增訂「誠品條款」要求得標人不得委託誠品生活公司經營使用本案所定房地；台北市議員應曉薇肯定柯文哲市長及市場處依法依規，但特別提醒勿讓誠品以借名或其他迂迴方式再次參與投標，以維護招標的公平公正。

台中代辦貸款爭議增加260%

台中代辦貸款爭議增加260%

誠品重回東區地下街店開幕現人潮

誠品重回東區地下街店開幕現人潮

應曉薇被爆涉賄　下半身5個洞掀熱議

應曉薇被爆涉賄　下半身5個洞掀熱議

烏來傳現金賄選　區代表夫妻遭聲押

烏來傳現金賄選　區代表夫妻遭聲押

關鍵字：

台北車站誠品地下街應曉薇爭議

讀者迴響

熱門新聞

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

快訊／搖晃了！12:02地震

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面