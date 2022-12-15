台北車站K區地下街招標訂「誠品條款」　應曉薇籲切實遵守

▲台北車站K區地下街明訂誠品條款 應曉薇籲切實遵守。（圖／台北市議員應曉薇研究室提供）

政治中心／綜合報導

台北車站K區地下街誠品站前店，被踢爆誠品先違約再投標「借屍還魂」弊端，台北市市場處決定重新辦理招標，增訂「誠品條款」，要求得標人不得委託誠品生活公司經營使用本案所定房地；台北市議員應曉薇肯定柯文哲市長及市場處依法依規，特別提醒勿讓誠品以借名或其他迂迴方式再次參與投標，以維護招標的公平公正。

應曉薇議員強調，因為K區地下街重新招標公告只載明「得標人不得委託誠品生活公司經營」，誠品仍可能採取以下方式取得標案：一、以誠品生活公司或台詮公司以外之其它誠品集團子公司或關係企業投標。二、與非誠品集團關係企業之外部公司合作投標，得標後再以商標授權方式收取權利金，或以其它合作方式由誠品集團主導經營。應曉薇說柯市長要求合法合規，市場處必須切實遵守，並嚴防誠品以任何方式參與投標。

誠品生活股份有限公司原本以每月租金826萬元，投標取得北車Ｋ區地下街經營權，期間從2020年4月1日到2025年3月31日。誠品多次以疫情因素請求減租，今年9月提前終止租約；解約後再簽的短期4個月合約，誠品的租金從每月826萬驟降至400萬元。未料市府招標，10月27日誠品又以100%持有的台詮股份有限公司投標，通過資格標審查。

應曉薇議員調查，「誠品股份有限公司」持有「誠品生活股份有限公司」51%股權，擁有實質控制權，負責人都是吳旻潔；「誠品股份」同時持有「台詮股份有限公司」100%股權，台詮負責人陳怡林由誠品指派。誠品股份、誠品生活及台詮的公司登記地址相同，質疑有借屍還魂及圖利弊端。

▲台北車站K區地下街明訂誠品條款 應曉薇籲切實遵守。（圖／台北市議員應曉薇研究室提供）

市長柯文哲得知後，下令調查本次招標的適法性，認為一切要合法合規。市場處決定重新辦理招標，投標資格規定「曾承租或使用市有不動產的公司，並於本招標案公告日前3年內，因違反契約約定經本機關終止或解除契約，或申請提前終止契約情事者，均不得參加投標或作為決標對象」；還特別規定，得標人不得委託誠品生活公司經營使用本案所定房地。

對於本次招標增訂所謂的「誠品條款」，應曉薇議員十分肯定柯市長及市場處依法處理，但也提醒明年1月5日資格標審查務必嚴謹守法，不要再有借名或迂迴投標等漏洞，踩法律紅線而面臨刑事責任的追訴。另應曉薇議員表示，這期間也接到不少廠商的陳情，本案尚有廠商「套牢中」，請市場處應一