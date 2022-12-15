搶不到藥「改搶檸檬」　陸電商平台大缺貨「一顆漲到45元」

▲陸電商平台檸檬大缺貨。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情嚴峻，許多民眾搶不到感冒藥、退燒藥，竟改成搶黃桃罐頭、電解水，甚至因為專家建議「泡檸檬水喝」，就把檸檬搶到缺貨，連檸檬果茶、檸檬味糖果、檸檬氣泡水也全部售罄。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院院長寧光日前在疫情防控新聞發布會上表示，對於居家治療的朋友，建議家庭食療，「比如沒有症狀者或者鼻塞者可以新鮮檸檬切片泡水喝就可以。」

由於大陸各大藥房的退燒藥、感冒藥嚴重缺貨，許多民眾都搶不到，因此看見專家建議可以食療、喝檸檬水之後，不少人就改成搶購檸檬了，導致檸檬在多個電商平台上嚴重缺貨，就算有貨也大幅漲價，最貴一顆賣到10元人民幣（約45元新台幣）。

根據《澎湃新聞》報導，電商平台「叮咚買菜」方面人士表示，消費者對檸檬的需求超預期，正在組織貨源，預計需要2至3天時間恢復正常供應。連鎖水果店「百果園」方面人士則說，公司整個檸檬品類近期的銷售情況是增長的，目前貨量充足。

以上海來看，百果園靜安區某家門市的黃檸檬與綠檸檬均已售罄。叮咚買菜平台上，靜安區範圍內多個檸檬品種均顯示補貨中，甚至連檸檬片、檸檬百香果茶，甚至檸檬味糖果、檸檬味氣泡水也都顯示售罄。

業內人士透露，檸檬平時不是熱門水果，有一部分是進口庫存，稍微能緩衝。食品產業分析師朱丹蓬認為，檸檬、黃桃等水果以往偏小眾，中國本身也出產檸檬，如海南的香水檸檬、四川的安岳檸檬等，「整個中國的檸檬已經成形成產業化、品牌化、規模化發展，供應應該沒有問題。」