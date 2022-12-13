恢復兩岸健康有序交流　陸委會：重要節日啟動小三通是可能作法

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京報導

金馬兩位準縣長陳福海和王忠銘陸委會赴廈門與陸方商量重啟「小三通」，並且指出希望元旦或過年前先啟動「探親專班」。對此，陸委會今晚（13）日也表示，大陸疫情升溫資訊也不透明，都將列入小三通客運復航的評估，逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，不排除重要節日啟動客運船班，目前尚未定案。

陸委會指出三點意見，首先，有關陳福海、王忠銘縣長當選人及立委陳玉珍等赴廈門向陸方相關單位表達對「小三通」的意見，政府予以尊重，但提醒要遵守兩岸條例相關規範。

陸委會表示，二是，關於中國大陸頒布防疫新10條，以及所謂清零政策的調整，由於中國疫情持續升溫，且疫情並不透明，政府將觀察中國疫情發展及防疫措施，相關資訊皆會納入小三通客運復航的評估。

陸委會強調，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，有關「小三通」客運部分，政府依據最新疫情發展及整體情勢，持續積極準備並滾動檢討中，重要節日啟動客運船班是可能的作法，但目前尚未定案。

▲ 陳福海、王忠銘訪問廈門商討重啟「小三通」 。（圖／台商提供）

大陸特例開放「專案泡泡」，讓金馬兩位準縣長陳福海和王忠銘以及陪同的立委、議員等人昨透過「綠色通道」抵達廈門。今早上八點半陳福海一行人在廈門舉行記者會，針對昨晚和大陸方面初步商談結果？陳福海指出，雙方都有共識一定要開通，希望最快明年1月1日或過年前一定要重啟「小三通」，考量金門的防疫量能，傾向「滾動式」開放，以探親專案、專班、專船優先（金門籍民眾）。

陳福海強調，「小三通」先傾向「滾動式」開放，畢竟疫情停航三年，雙邊準備工作即使再充裕，疫情防控還是有變數，必須確保金門完全可控。

他說，金門12月25日將開設一個窗口，優先讓金門籍陸配登記；其他金門籍民眾可登記探親和洽公商務名額，採取「探親」專案、專班、專船。觀光旅遊部分後續研議。

陳玉珍也表示，「小三通」經濟實惠快速，關於「小三通」復航，金門、廈門在CIQS、船道安全、核酸檢測等各環節都做好了準備，雙方對復航的細節問題都進行了具體討論。