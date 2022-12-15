原料佔比是「紅星號」各國必填？　台商：有人總和沒有100%被退件

▲大陸海關要求台灣業者提供「原料/配料佔比」 。（圖／翻攝 大陸海關官網）

記者任以芳／北京報導

台灣多項水產品和食品遭大陸「暫停進口」，食藥署今（14）日指出大陸要求提供「原料/配料產品中佔比」，國際上沒有這樣要求，有針對台灣意味。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問廣州李姓台商指出，曾聽過有同業填寫「原料佔比」總和沒有100%被要求補件，但從未聽過提供獨家配方，至於「原料佔比」是否涉及商業機密，業者各自評判，這個問題早在8月已經存在，為何最近突然被掀出來，至今還是沒有解決辦法。

今年8月份，大陸海關以註冊資訊不完整為由，上百家台灣食品業者（包餡麵食類）被「暫停進口」，本月8日起水產品、酒類、飲料和糕餅等多項產品又被暫停輸入。知名糕餅業者佳德和食品業者義美放棄補件，原因是陸方要求補件提供「原料/配料佔比」，涉及商業和工廠機密。食藥署也表示，國際上沒有這樣要求，言下之意似乎針對台灣而來。

「原料佔比」洩漏商業機密？

接受訪問的廣州李姓台商表示，「不管是首次申請或補件，確實要填寫『原料／配料佔比』，之前也聽過有同行輕忽了，資料沒寫清楚，總和加起來沒有100%，被陸方打回要求補件。但從未聽過必須提供獨家配方，至於『原料/配料佔比』是否涉及商業機密，業者各自評判，許多原料各家使用大同小異，製作工藝流程也不同。」

李姓台商進一步解釋，「該原料/配料在產品中佔比」，就是產品外包裝常見「公開」原料，只是多補充成分佔比。舉例糖5%、鹽2%、奶油10%、麵粉、鳳梨等原料百分比…以此類推。陸方主要了解食品成份比例是否符合申報項目，最終才能「對應」商品簡體字原料標籤，進而銷售。

但他也提出另一個疑問，大陸提出「原料/配料占比」 ，其中配料是否包含食品添加劑佔比，許多台灣業者申請時也很困擾，大陸方面也沒有明確說明，甚至許多同行不知道錯在哪裡，導致補件程序困難重重。

▲申請在華註冊編號，國外與港澳台同一個註冊入口 。（圖／翻攝 大陸海關官網）

「原料/配方佔比」只限港澳台填寫？

提供「原料/配料佔比」外國企業也被要求嗎？《東森新媒體ETtoday》記者訪問上海大陸報關行業者指出，「《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》今年1月1日正式實行後，各國企業首次申請『在華註冊編號』，都要提供『原料/配料在產品中佔比』，沒有針對性，順利取得編號後才能進口。」

實際檢閱申請註冊「中國國際貿易單一窗口」，國外及港澳台地區企業註冊有分中、英文版，申請頁面都是同一個入口。進入中文頁面，確實有「原料/配料」信息，打「紅星號」必填項目有：擬輸華具體產品、原料/配料名稱和類型、該原料/配料在產品中佔比。

該業者也表示，首次申請「在華註冊編號」成功後，無需再提交「原料佔比」。除非取得編號後，資料不全，必須重新補件，可能涉及二次填寫「原料佔比」等資料。他也坦言，近期兩岸敏感，大陸同行不願意代辦台灣相關申請業務，因為補件細節真的比較麻煩。

▼ 「原料/配料」信息欄位。（圖／翻攝 大陸海關官網）

▼ 提供附件，部分內容顯示「必傳」 。（圖／翻攝 大陸海關官網）

▲ 大陸「食品境外生產企業註冊管理規定」英文版規定和中文版不太相同。（圖／翻攝 大陸海關官網）

外國企業是否比照港澳台申請？查閱「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」英文版內容，共有28條規定，沒有明確規定外國企業必須提供「原料/配料佔比」。其中，第6條規定只提到海關總署基於多重因素，包括原材料來源分析，考量國際慣例，來決定進口食品海外製造商的註冊辦法。

另第8條第5項強調，「非必要」海關總署可以要求生產企業提供食品安全、衛生安全有關文件，以及工廠車間、冷凍庫平面圖。

第23條指出註冊生產企業不再符合登記條件，海關總署應當責成該生產企業在整改期內暫停進口，在規定期限內，提交「書面」整改報告和聲明，確認生產企業符合註冊要求，最後通過海關總署審查，可恢復從相關生產企業進口食品。

▲ 相較其他國家，大陸「暫停進口」台灣食品比例明顯偏高 。（圖／翻攝 大陸海關官網）



陸暫停進口台產品「黑名單世界最多」

實際上網查詢部分暫停進口狀態企業名單，「進口食品境外生產企業項目」，各國產品狀態都是「有效」。舉例日本水產品多達1千多項，名單顯示只有1070到1078項是「暫停進口」，但台灣水產品890項幾乎全軍覆沒，只剩一家白名單。

再來檢視「港澳台地區企業註冊信息」，香港共有461項產品，只有兩項「暫停進口」，澳門共43項產品全部「有效」。台灣整體產品狀態有68%都被列入黑名單，「暫停進口」比例遠遠高於其他國家或地區。

▲今年11月大陸海關放行台灣午仔魚出口，標籤還有TAIWAN，直到12月宣布「暫停進口」。（圖／記者任以芳攝）

接受訪問上海陳姓台商說，這都是相互「累積因果」，大陸海關總署《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》今年1月1日正式實行，食藥署3月發現陸方要求提供「原料/配料在產品中佔比」，為何不向對岸發出質疑？大家睜一隻眼閉一隻眼，等到多數產品被「暫停進口」才發現事情大條。

他進一步說，今年8月31日是陸方延展期最後期限，之後台灣有上百家食品業者被列入「暫停進口」黑名單，大陸要求的補件資料「原料/配料在產品中佔比」、「「廠區平面圖與車間平面圖」等內容早就存在，不是近期才發生，明明是同一件事為何最近才被掀出來？

陳姓台商語重心長說，「不管去哪個國家做生意，就得按照當地法規辦事，大部分台商還是按照規定填寫補件申報，除非不要大陸市場，另當別論。現在只求政府少一點口水，幫業者順利申報找出問題，才是解決事情關鍵。」