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永安市場「尋人啟事」再現！網驚：又有新後續？

▲▼永安市場尋人啟事附近大樓出現回應看板　網驚：又有新後續？（圖／網友提供）

▲永和街頭出現疑似尋人啟事回應看板，再度引發網友熱議。（圖／網友提供）

生活中心／綜合報導

先前永安市場附近一棟大樓牆面刊登超大尋人啟事看板，一位「東湖金先生」對曾在交友軟體聊到斷線的對象喊話：「花光存款只想找到你」，引發網路討論熱度，也被網友笑虧根本是不可能的任務，想不到近日同樣在永安市場週邊另一棟大樓的竟又出現新回應看板，再度引發話題。

▲▼「東湖金先生」尋人啟事街頭又出現回應。（圖／網友提供）

▲有網友以為成功召喚對象而分享至社團。（圖／翻攝自臉書社團，下同）

近日有網友在社團po文分享，圖片上為永和街頭再度出現新看板回應「東湖金先生」，內容表示：「雖然我不是心怡，但你的行為有點可疑，一點也不懂女生的顧慮，要談戀愛，我還是選omi上面的人說話有趣又得體。PS：花光存款買看板？約會是幫你AA制還是讓我AO制」，由於看板位置同樣位在永安市場附近大樓，立刻讓網友聯想到與先前花光存款刊登尋人啟事的網路話題。

此則貼文一出，引發網友多方討論：「我是心怡啦，不過金先生，你錢都花在看板上了，謝謝再連絡」、「竟然有人幫回www」、「所以，AO制是什麼？」、「推omi，我跟我現任女友在這認識的」、「有趣又dirty我比較相信」、「所以東湖金先生那個真的是廣告嗎？不懂求解」、「請問什麼是AO制」、「說實話我也覺得omi更好用一些的XD」、「兩個都是交友軟體的廣告」、「我懷疑是GN跟omi在搶生意」。

▲▼永安市場尋人啟事附近大樓出現回應看板　網驚：又有新後續？（圖／網友提供）

▲看板再度引發網友熱烈討論。

讓網友好奇的AO制，其實指的是時下男女約會的付款方式，AA制指的是各付各的，AB制指的是一方付大錢、一方付小錢，而AO制指的是單一方請客。一方面，有網友猜測是心怡本人不堪其擾，藉由看板對話拒絕對方，另一方面，更多網友堅持認為應是品牌方行銷手法，也讓人聯想到「可口可樂跟百事可樂」的對嗆廣告，令網友忍不住開始猜測是兩家交友軟體透過廣告互相較勁的意味濃厚。

據了解，尋人啟示看板中提到的Goodnight與其說是交友軟體，更偏向語音聊天平台；而替心怡發聲者推薦的omi，則標榜真誠交友、嚴格用戶審核，相對於上一代Tinder、TanTan等傳統約會APP更容易擴大交友圈，也比一般的交友軟體提供更多安全感。

事件發展至今，是否為真尋人啟事似乎已非網友關注焦點，而是在交友定位誰更符合Z世代的社交模式，且成功創造了吸睛話題。

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