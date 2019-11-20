交友軟體糾察隊！　網紅實測交友App「顏值全爆」還驚見更帥版宥嘉

▲最高顏值交友App！女神&天菜下凡 網紅實測滑到「比較帥的林宥嘉」。（影／即新聞）

生活中心／綜合報導

交友軟體不斷推陳出新，網紅見習網美小吳就跟著朋友Yoyo、聖元化身「交友軟體糾察隊」，實測交友App「Omi」各種功能，沒想到不僅找不出破綻，隨便滑顏值都爆表，甚至還驚見「帥版林宥嘉」，讓見習網美小吳宣布，「糾察失敗！這真的是一款超有質感的App。」

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▲網紅見習網美小吳再度扮起「交友軟體糾察隊」。（圖／翻攝自即新聞畫面）

繼上一次推出交友軟體10大NG行為後，見習網美小吳、聖元以及Yoyo又扮起了「交友軟體糾察隊」，要來實測一款最近火紅的交友App「Omi」，是否像它標榜的「顏值都爆表」。Yoyo開玩笑的說，自己從頻道4萬人追蹤開始，就已經在徵友，到現在都還沒找到，沒想到才點下一個讚，就配對成功，而且顏值真的還不錯！

接著糾察隊開始實測照片審查機制，聖元先放上側臉照以及模糊不清的照片，沒想到在拍片的過程中，就直接被系統退件，讓大家驚呼審查機制真的很嚴格，在上面交友的人都是最真實的照片。此外，上面還有超詳細的「Hashtag興趣標籤」，可以迅速找到跟自己有共同興趣的對象，不會一開始就尬聊，而且不管是各種類型的菜在上面都找得到。

▲在糾察過程竟然滑倒「帥版宥嘉」。（圖／翻攝自即新聞畫面）

此外，見習網美小吳還發現，在「Omi」上的人不僅都很會打扮自己，男生還都會畫眉毛，有人畫的比女生還好，讓現場一片大笑，而在糾察顏值的時候，不僅有藝術家類型的天菜，居然還滑到「帥版林宥嘉」，讓場外工作人員直呼「好，我要、我要，好！」，現場全笑翻。

糾察完後，他們發現「Omi」不像其他的交友軟體，只有放照片，其他什麼都沒有，Hashtag標籤真的很方便，省去自我介紹的時間，迅速就可以找到興趣相符的朋友，照片審查機制超嚴格，只要太模糊、不清楚就會被系統自動退件，不會滑一滑就滑到「拉花、梗圖」，而且上面男、女生的顏值真的都超高，各個是天菜、仙女，是一款超有質感的App。

▼交友軟體滑到梗圖、拉花真的會讓人氣死。（圖／翻攝自即新聞畫面）

