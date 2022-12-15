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瘋電影／王者製造　金大中與嚴昌祿正義屬於勝利者

文／賴賴

▲▼ 王者製造。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這是以金大中為原型的故事，雖然不知道這位北韓智庫真偽身分，不過還真的是很傳奇色彩的人物，有著理想抱負和實際能力，卻永遠無法擁有舞台，電影流暢好看，跨越時代的設計，美術服裝造型總是相當費力和高成本，因此也去查了一下韓國歷史，很羨慕韓國有這麼多厲害的編劇，有能力把自己的國家歷史，以戲劇方式介紹給國外。

透過電影了界近代史，大概是這一時代的韓國編劇導演對下一代最大的貢獻，枯燥了歷史變成戲劇，只要兩個小時就粗略了解金大中這位總統，再維基百科看過一輪就人士這位總統了，似乎每個平民總統，都過不了貪汙這一關，「貪」真是人類最大的魔考。


片　　名：王者製造
英文片名：kingmaker
類　　型：劇情
上映日期：2022-12-02
片　　長：02時04分
導　　演： 邊聖鉉
演　　員： 薛景求 、 趙宇鎮 、 裴宗玉(Bae Jong-ok) 、 劉在明 、 李善鈞
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：華映


劇情大綱

1960年代，共和黨鐵腕專政，懷著民主熱血的反對黨新秀金澐範（薛景求 飾），參加四次選舉，卻是屢戰屢敗，遲遲未能選上議員。

對政治有著獨到見解的無名素人徐昌大（李善鈞 飾），因欣賞他的理念，毛遂自薦成為金澐範的操盤手。不論是民代選舉到黨內總統初選，金澐範台前宣揚理念，徐昌大在幕後打點，一路闖進總統大選，聲勢如日中天，但一場神祕的意外，讓兩人的關係出現了裂痕。

▲▼ 王者製造。（圖／yahoo）

▲當年如此親民為民，卻無法讓親人不貪污，這是所有平民總統的共業。

▲▼ 王者製造。（圖／yahoo）

▲這位造王者，實在機智過人，又知進退，太難能可貴了。

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