瘋電影／時尚惡女：庫伊拉　三人行必有我師朋友好重要

文／賴賴

瘋言瘋語：

從101忠狗延伸出來的電影特別有意思，一個一幕戲的蜻蜓點水腳色，躍昇成為主角，這是編劇巨大邏輯創意的成熟表現，電影相對精彩，透過服裝設計的美術加持，整部戲對於壞女人的條件可謂是精闢入理，除了要有實力以外，還要夠漂亮才撐得起票房，而這部電影艾瑪史東，太加分太好看了。

電影將一個身世可憐的女孩，透過她個人努力特色和上天恩賜的天分，使得她有反轉生命能力，這也帶出不論你是什麼背景與條件，透過努力與交友關係，成功並非天邊遙遠，但最重要的還是要朋友，迪士尼的電影，總是不斷告訴女生，要擁有良朋益友，而這樣實現夢想的機會會更大。

而在迪士尼的世界裡，母親的腳色不是沒有就是險惡，不論是不是親生的，都不足以完全信賴，這對於會買票帶小孩去看電影的媽媽們，是絕對構不成威脅的，也因此以此展開的故事，不僅更具備新鮮感，反而更凸顯自家媽媽的價值，這也是迪士尼的高招。電影流暢好看，老少咸宜。



片 名：時尚惡女：庫伊拉 三人行必有我師之朋友好重要

英文片名：Cruella

類 型：劇情、喜劇

片 長：134分鐘

導 演：克雷格格里斯佩(Craig Gillespie)

演 員：艾瑪史東(Emma Stone) 、 艾瑪湯普遜(Emma Thompson) 、 馬克史壯(Mark Strong) 、 艾蜜莉比查姆(Emily Beecham) 、 安部春香(Haruka Abe)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

迪士尼全新真人版電影《時尚惡女：庫伊拉》找來《樂來越愛你》金獎影后艾瑪史東詮釋影史上最惡名昭彰的時尚女魔頭－庫伊拉。



故事設定在1970年代倫敦正值龐克搖滾的革命時期，一位名叫艾絲黛拉的年輕惡女，想憑著她的才智在時尚界闖出自己的名號，她結識了兩位與她臭味相投的竊賊，以各種伎倆讓他們得以在倫敦風生水起；直到有天，艾絲黛拉的時尚才氣被時尚界天后－馮赫爾曼男爵夫人相中（金獎影后艾瑪湯普遜 飾），兩人從相知相惜演變到反目成仇，更讓艾絲黛拉的黑暗面逐漸展露，成為了人見人怕的時尚惡女－庫依拉。

▲華麗豪奢浮誇的超級美術設計，視覺饗宴。

▲強勁有力的超級頂流卡司擔崗，大滿足。

▲藝術視覺無可挑剔。

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