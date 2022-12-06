瘋電影／五星饗魘　勿一心追求頂流頂流有許多瘋子

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部人人都有罪，吃飽送你上路的電影，從上流社會的奢糜出發，而從人性中最基本的食慾點出人類的罪行，不論是吃掉海洋，吃掉動物，吃掉了一半以上的地球的人類，以上流社會的角度出發，地球生態環保的問題，似乎跟他們一點關係都沒有，再從初心去解讀，當人類豪奢無度到一種境界時，迷失自我最好的藥是拾回初心，當初那個起士漢堡的成功，成就的是讓銅板美食人人都有能力享用，電影有一定程度的內涵，必須細細咀嚼。

男主角雷夫范恩斯演技實在不在話下，從高雅的主廚，到開始有點嚴謹龜毛，到後來的瘋狂轉折，一個場景單靠對白的變化，導演實在很厲害，沒有特別強調腳色背景故事，單就美食引出每個人習氣，聊天中帶出性格職業，但因為無法特別強調哪位該死，所以從玉米餅的影像上仍無法完全理解每個罪該萬死的理由，而人類要自救的方法是找回初心，電影流暢好看。



片 名：五星饗魘

英文片名：The Menu

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2022-12-02

片 長：107分鐘

導 演： 馬克梅羅德(Mark Mylod)

演 員： 雷夫范恩斯(Ralph Fiennes) 、 安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy) 、 尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult) 、 周洪(Hong Chau) 、 珍妮泰爾(Janet McTeer) 、 約翰拉奎察莫(John Leguizamo) 、 里德伯尼(Reed Birney) 、 茱迪斯萊特(Judith Light)國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

《五星饗魘》描述一對年輕的情侶，到了一間遠近馳名、一位難求的頂級餐廳用餐，追尋美食的極致。這間餐廳頗具盛名的主廚除了絕佳的料理之外，極度講求食材所呈現的故事及美感的張力，這次更準備了讓賓客意想不到的偉大傑作…

▲這塊玻璃內只能進不能出。

▲原來受邀的女友分手找來臨時陪吃飯的正妹。

▲五星主廚對女主有好感。

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