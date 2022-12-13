瘋電影／角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子　如願

文／賴賴

瘋言瘋語：

接近散文書刊的文學性漫畫，有著自己的節奏和性格，角落小夥伴，通過每個不同的腳色背景，依照各個習性而產生了願望，劇情超簡單，主要還是在看這幾隻角落生物的可愛模樣，就是傻大個的設計，忙了一輪後，原來只要合作就可以完成的夢想。

這些性格上弱勢的可愛玩物，期望自己完成夢想，於是追隨魔法的腳步，清新溫和卻可愛，小小心願，小小努力，角落生物劇本最困難處莫過於，不能有太大的情緒反應，溫馨和溫和是主體和性格，所以事件也都不能太強烈，這是這個劇本簡單卻困難的矛盾存在，整體感是不錯看啦，喜歡角落生物可以接受。

片 名：角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子

英文片名：Sumikkogurashi: The Little Wizard in the Blue Moonlight

類 型：溫馨/家庭、動畫、奇幻

上映日期：2022-08-05

片 長：01時04分

導 演： 大森貴弘

演 員： 井之原快彥 、 本上真奈美

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：威視電影



劇情大綱

小夥伴們集合，一起進入魔幻月夜派對！

角落小鎮上有個傳說，每五年出現一次的藍色滿月之夜，將有神秘的魔法師出現為大家實現夢想。某個秋日夜晚，這個傳說竟然成真了！搭著魔幻飛船的「魔法5人組」來到小鎮並施下魔法，讓角落小夥伴變身魔法師一同玩耍，共度了一晚魔幻的快樂時光。然而回家時魔法師們卻不小心把年紀最小的「五」留在角落小鎮了！被遺留在小鎮上的他受到小夥伴的細心照料，為了報答小夥伴們的照顧，還不太會使用魔法的「五」決定替角落小夥伴實現夢想！究竟小夥伴們各自的夢想是什麼？夢想真的能用魔法實現嗎？

▲以共生概念在一起的角落生物。

▲實現夢想之後會有失落。

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