瘋電影／角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子　如願

文/賴賴

瘋言瘋語:

接近散文書刊的文學性漫畫,有著自己的節奏和性格,角落小夥伴,通過每個不同的腳色背景,依照各個習性而產生了願望,劇情超簡單,主要還是在看這幾隻角落生物的可愛模樣,就是傻大個的設計,忙了一輪後,原來只要合作就可以完成的夢想。

這些性格上弱勢的可愛玩物,期望自己完成夢想,於是追隨魔法的腳步,清新溫和卻可愛,小小心願,小小努力,角落生物劇本最困難處莫過於,不能有太大的情緒反應,溫馨和溫和是主體和性格,所以事件也都不能太強烈,這是這個劇本簡單卻困難的矛盾存在,整體感是不錯看啦,喜歡角落生物可以接受。

片 名:角落小夥伴電影版:藍色月夜的魔法之子

英文片名:Sumikkogurashi: The Little Wizard in the Blue Moonlight

類 型:溫馨/家庭、動畫、奇幻

上映日期:2022-08-05

片 長:01時04分

導 演: 大森貴弘

演 員: 井之原快彥 、 本上真奈美

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:威視電影



劇情大綱

小夥伴們集合,一起進入魔幻月夜派對!

角落小鎮上有個傳說,每五年出現一次的藍色滿月之夜,將有神秘的魔法師出現為大家實現夢想。某個秋日夜晚,這個傳說竟然成真了!搭著魔幻飛船的「魔法5人組」來到小鎮並施下魔法,讓角落小夥伴變身魔法師一同玩耍,共度了一晚魔幻的快樂時光。然而回家時魔法師們卻不小心把年紀最小的「五」留在角落小鎮了!被遺留在小鎮上的他受到小夥伴的細心照料,為了報答小夥伴們的照顧,還不太會使用魔法的「五」決定替角落小夥伴實現夢想!究竟小夥伴們各自的夢想是什麼?夢想真的能用魔法實現嗎?

▲以共生概念在一起的角落生物。

▲實現夢想之後會有失落。

