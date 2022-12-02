代領榮民遺產200萬「報酬拿8成」　大陸遺族怒：整個人懵了！

▲老榮民的大陸遺族委託台灣男子代為申領遺產，結果遭侵吞A走。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

宋姓老榮民過世後，在大陸的弟弟委託劉姓男子，申領可繼承的上限200萬元遺產，最後卻只拿到美金1萬元(約台幣30萬元)，退輔會代為告發劉男涉嫌侵占，但因劉男拿出1張協議，顯示他可取得其中8成當報酬，因此獲得不起訴，宋弟看到偵查結果「整個人都懵了」，決定自行寫信向台北地檢署提告，檢察官認定劉男涉嫌變造文書、侵占等罪，2日依法起訴。

據了解，宋姓老榮民過世前，與在山東老家的弟弟取得聯繫，也曾招待弟弟來台旅遊，宋弟因此在教會活動中，認識了劉男的母親，2020間，宋姓老榮民過世，身後留下800萬元遺產，依照《兩岸人民關係條例》，宋的弟弟可繼承最高上限200萬元，但除了要證明親屬關係，還有很多行政流程要跑，宋弟因此聽劉母建議，委託劉男代為處理相關申請。

但是劉男以代理人身分順利領到200萬元遺產後，卻只給了宋弟1萬美金，之後就斷了音訊，宋弟焦急聯繫退輔會詢問，退輔會得知後，代為告發劉男涉嫌侵占，劉男拿出1張報酬分配協議，上面有宋弟簽名，表明願意將領得遺產8成作為劉男報酬，檢察官因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴劉男。

宋弟輾轉拿到這份不起訴書後，再也忍不住，親自寫信到台北地檢署表示，看完偵查結果，「我整個人都懵了」，並舉證細數當初劉男曾郵寄4份文件給他簽名，其中有關報酬部分，報酬欄是空格，他基於信任，只在當事人的地方簽了名，就寄回給劉男。

宋弟強調，過去曾說過要給劉男10萬元、後來提高到20萬元，但從未同意要支付8成報酬，雖然劉男辯稱，當初宋弟只想拿回哥哥骨灰，並沒有要錢，但檢察官調查後，根據相關事證認為宋弟說詞較為可信，依侵占、變造文書等罪起訴劉男。