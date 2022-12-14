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大陸 大陸焦點 特派現場

交往4年！男友「考上公務員秒提分手」…她崩潰痛哭　網嘆：太常見

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲女子被考上公務員的男友提分手。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

圖文／CTWANT

大陸貴州一名女子和男友交往了4年，近日男友考上了公務員，沒想到就和她提出了分手，讓女子傷心欲絕，深夜飲酒痛哭，此事曝光後，不少網友紛紛留言安慰「女孩哭吧，哭完記得擦乾眼淚，揮手跟過去告別，開始新的啟程。」

近日貴州一名女子深夜飲酒痛哭，原因竟然是交往了4年的男朋友考上公務員後被分手，影片中可以看到女子手中拿著一杯酒，另一隻手拿著手機掩面痛哭，看起來相當難過。

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▲女子傷心欲絕，深夜飲酒痛哭。（圖／翻攝自百度）

影片曝光後，不少人紛紛留言安慰，「這種人分了就分了，沒什麼好傷心的，人生還長著呢，踏踏實實開開心心過好自己的每一天」、「上岸第一劍，先斬意中人！正如瞎子恢復視力，第一件事就是扔掉拐杖，才不管拐杖陪了自己多少年」、「女孩哭吧，哭完記得擦乾眼淚，揮手跟過去告別，開始新的啟程，給自己不斷充電，讓自己變得越來越優秀，才是最重要的」。

也有人分享自身經驗「有福之女不進無福之門，我當時談了快四年，也是考上就分手，看清面目更好，值得慶幸」、「太常見了，尤其是小地方，考上公務員的男生，找物件可以上好幾個臺階的。利益和感情的博弈」、「考上公務員等於位列仙班？」

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