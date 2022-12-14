蘇貞昌憂小三通開放、搶藥潮蔓延　朱立倫：幫助大陸是善意表現

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（14）日於中常會發表談話時指出，許多臺胞、臺生、臺商因小三通不通、航點不夠而無法返臺，小三通跟增加航點絕對是對臺胞、臺生、臺商有最大幫助，行政院長蘇貞昌稱「對岸的人會來搶藥」這個理由完全不通，怎麼不想想其實是台灣人想回來卻沒有辦法回來呢？，「選舉已經結束了，臺灣人在大陸想回來過個年，卻連透過小三通、透過直航航點都沒辦法」，且幫助大陸也是善意的表現。

朱立倫批，蘇貞昌不但不從這個角度看，還忘了小三通跟直航的各航點最主要使用者是臺胞、臺生、臺商，蘇完全忘了同胞在大陸需要便捷的往來，而完全用意識形態與政治對抗的角度，想從中獲得政治利益；如果臺灣自己的同胞回來需要藥，難道還要反對嗎？何況，如果今天台灣有餘裕，「TAIWAN CAN HELP」，能夠幫助中國大陸需要的一些藥品，這是傳達善意且能夠和緩兩岸對抗氣氛的表現。

至於最近農漁民以及食品業者的產品無法出口大陸的問題，國民黨全力支持我國農漁民跟食品業者。朱立倫呼籲大陸當局儘快讓台灣的農漁產品跟食品順利的進到大陸去，同時也希望民進黨政府能夠幫助人民解決問題，這是政府的責任，而非以意識形態與兩岸對抗做為唯一理由，這不是解決問題的態度。

朱立倫說，對於兩岸之間的經貿往來，國民黨希望能更為順暢，不希望中間有任何障礙。當對岸改變規則時，除了要求對岸絕對不能夠歧視我方產品，此外也希望政府能夠了解對方的要求，如果日本與其他國家做得到，台灣也必須要做得到。國民黨會盡最大努力，包括結合立法院黨團、各縣市長、以及透過各種溝通管道，希望能夠協助農漁產品與食品業者能順利出口到大陸去。

針對本週日的嘉義市長選舉，朱立倫強調，自己今天上午特別去陪同黃敏惠市長掃街拜票最後這三天，希望大家若有親朋好友在嘉義市、或者是北漂中漂南漂的嘉義市人，拜託大家一定要去投票支持黃敏惠。