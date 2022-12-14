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社會 社會焦點 保障人權

內湖男酒醉上路撞垃圾車　寒風中5警陪他「酒測半小時」

▲▼黃男酒駕撞垃圾車。（圖／記者游宗樺攝）

▲黃男一度酒測失敗，耗時約半小時才酒測成功。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市內湖區13日晚間11時許，一名男子酒駕行經成功路二段，右轉進安康路卻開進對向車道，撞上對面正要右轉的垃圾車。警方對肇事男子酒測時，他多次朝酒測器吸氣，一度測不出吹氣酒精濃度，5名警員圍著他至少半小時後才測出，其酒測值高達0.55mg/l，全案依公共危險罪嫌偵辦。

▲▼黃男酒駕撞垃圾車。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼黃男酒駕撞垃圾車。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼黃男酒駕撞垃圾車。（圖／記者游宗樺攝）

▲黃男酒駕撞垃圾車，車頭嚴重毀損變形。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，黃姓男子（51歲）晚間結束聚餐後，開著白色轎車準備返家，在成功路二段右轉進安康路時，車輛向左偏移跨越雙黃線，撞上對向正在右轉的垃圾車車尾。黃男轎車車頭嚴重毀損變形，近乎半毀，而垃圾車車尾則輕微受損，垃圾車李姓駕駛（51歲）則未受傷。

李男表示，當時開著垃圾車準備出來執勤，卻看到白色轎車高速下成功橋後，馬上右轉進安康路，撞到自己的垃圾車車尾，當時黃男轎車車頭的安全氣囊爆開，上前關心時，對方坦言酒駕，並說「我喝多了，我會負責賠償！」

▲▼黃男酒駕撞垃圾車。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方依法將黃男上銬帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場拍照採證，同時依法對黃男進行酒測，但黃男在喝完水後，在吹酒測器時多次吸氣，導致無法判別酒測數值，經警員不斷勸說，黃男在約半小時後才吹氣成功，其吹氣酒精濃度為0.55mg/l，當場被警員依法上銬帶回，全案將依公共危險罪嫌偵辦。

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