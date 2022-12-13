　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！4.5萬人追私人IG　她：嚇死人了

▲▼電眼記者妹「無罩」真面目曝光！私人IG衝4.5萬追蹤　她：嚇死人了。（圖／翻攝周俞IG／immarest）

▲女記者周俞近日爆紅。（圖／翻攝周俞IG／immarest）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近期一名女記者戴著口罩播報新聞，卻因身材火辣而爆紅，引起網友熱烈討論，直到有網友神出她的個人IG，讓粉絲數量暴漲到4.5萬。對此，該名女記者周俞發出限時動態回應「嚇死人了！」希望大家可以多關注她在工作上的表現。

周俞任職於年代新聞的社會線，時常在新聞報導上現身。雖然周俞戴著口罩，但一雙有神的眼睛及好身材，讓網友看完難以忘懷，長期以來許多人都截圖PO網，希望可以找到周俞的個人帳號。近期，有網友神出周俞的個人IG，讓她的追蹤人數從近萬人暴漲到4.5萬人追蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼電眼記者妹「無罩」真面目曝光！私人IG衝4.5萬追蹤　她：嚇死人了。（圖／翻攝周俞IG／immarest）

▲▼周俞私人IG被神出，追蹤人數暴增。（圖／翻攝周俞IG／immarest

▲▼電眼記者妹「無罩」真面目曝光！私人IG衝4.5萬追蹤　她：嚇死人了。（圖／翻攝周俞IG／immarest）

周俞也在12日晚間發出限時動態表示，她只是一個小小的社會線記者，工作1年多至今仍在學習階段，感謝大家近期對她的關注及喜愛，也請大家對她多見諒及包容，「未來若有任何投訴案件或想爆料的都歡迎私訊，讓我們一起來捍衛人權，站出來為不公不義發聲，不要站出來也是可以的，拉背變音等通通配合」。

「哈哈我普妹」，周俞害羞地說，IG上的照片終究是照片，非常感謝大家的關注及愛戴，也希望大家可以多關注她在工作上的表現，因為她私下的生活比較無聊，大部分時間都在當社畜。

▼周俞全文如下。（圖／翻攝周俞IG／immarest

▲▼電眼記者妹「無罩」真面目曝光！私人IG衝4.5萬追蹤　她：嚇死人了。（圖／翻攝周俞IG／immarest）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
電眼記者妹「無罩」真面目曝！　IG追蹤暴增4.5萬人
「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐
「10大超加工食品」變胖又變笨！　萬人研究證實
陶朱隱園內部終於曝光！　超跑電梯首公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑絲妹醉倒停車場出入口！慘被「4輪輾全身」痛爆　59秒驚悚影曝

快訊／基隆2區深夜大停電　台電回應了：臨時事故

佳德鳳梨酥IG遭留言灌爆　一面倒洗版「台獨頑劣份子」

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！4.5萬人追私人IG　她：嚇死人了

入冬首發低溫特報！1縣市達黃色燈號　低溫下探10度以下

台灣淪行人地獄　他挑戰「人行道跑酷」22秒竄跳6次！萬人看哭了

10年最早「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐

愛愛結束抱抱溫存　他突脫口「喊2字」！女友一聽臉綠…下場GG

佳德鳳梨酥拒交配方放棄輸陸　食藥署證實：中方要求提供成分占比

40萬網紅「校門前露出」！逢甲夜市到處跑　她：屁股有點涼

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

黑絲妹醉倒停車場出入口！慘被「4輪輾全身」痛爆　59秒驚悚影曝

快訊／基隆2區深夜大停電　台電回應了：臨時事故

佳德鳳梨酥IG遭留言灌爆　一面倒洗版「台獨頑劣份子」

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！4.5萬人追私人IG　她：嚇死人了

入冬首發低溫特報！1縣市達黃色燈號　低溫下探10度以下

台灣淪行人地獄　他挑戰「人行道跑酷」22秒竄跳6次！萬人看哭了

10年最早「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐

愛愛結束抱抱溫存　他突脫口「喊2字」！女友一聽臉綠…下場GG

佳德鳳梨酥拒交配方放棄輸陸　食藥署證實：中方要求提供成分占比

40萬網紅「校門前露出」！逢甲夜市到處跑　她：屁股有點涼

從未見過的小新！《蠟筆小新》新電影將以3DCG製作、明年日本上映

黑絲妹醉倒停車場出入口！慘被「4輪輾全身」痛爆　59秒驚悚影曝

俄國勸告烏克蘭：考慮4個「新增領土」的現實　和平協議才有進展

阿根廷踢世界盃「4強賽從沒輸過」　但上次遇格子軍團0比3慘敗

專家：「5件事情」別做！做了頭髮狂出油，落髮也會跟著來

首次達到「能量淨增益」　美國宣布核融合研究最新突破

寒流襲台！　雇主應採取「5項安全禦寒措施」避免挨罰

專訪／《阿凡達2》是卡麥隆寫給大海的情書　笑談凱特溫斯蕾「可以救傑克了」

老舊地毯清洗畫面超療癒　鏟子一刮噴出奶茶色汙水

生活熱門新聞

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

佳德糕餅IG遭灌爆　狂洗「台獨頑劣份子」

入冬首發低溫特報！1縣市達黃色燈號　低溫下探10度以下

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

快訊／基隆2區深夜大停電　台電回應了

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

12星座「一周運勢」大公開！天秤座小心破財

男生抱抱怕勃起　女生「想什麼」答案超意外

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

更多熱門

相關新聞

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹：怎調適？

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹：怎調適？

一名女網友哀怨表示，男友經常會在她面前，誇獎其他女生漂亮、身材好，卻從來沒讚美過她，雖然她自知長相普通，但心裡仍不是滋味，苦惱直呼「大家有沒有遇過這種事，要如何調適心情？」

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

男友傳大奶妹片「希望妳有這種身材」　網1招神反擊

男友傳大奶妹片「希望妳有這種身材」　網1招神反擊

狂追宮廟正妹不甩保護令　高雄男被押了

狂追宮廟正妹不甩保護令　高雄男被押了

「魔鬼藏在細節裡」　她曝吳怡農大遲到群組炸鍋

「魔鬼藏在細節裡」　她曝吳怡農大遲到群組炸鍋

關鍵字：

記者正妹

讀者迴響

熱門新聞

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

美女主播驚傳嚴重車禍！　「住院治療中」告假2周

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

佳德糕餅IG遭灌爆　狂洗「台獨頑劣份子」

「10大超加工食品」變胖又變笨！萬人研究證實了

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

「陶朱隱園」登Discovery　跑車電梯首曝光

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面