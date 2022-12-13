電眼記者妹「無罩」真面目曝光！4.5萬人追私人IG　她：嚇死人了

▲女記者周俞近日爆紅。（圖／翻攝周俞IG／immarest）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近期一名女記者戴著口罩播報新聞，卻因身材火辣而爆紅，引起網友熱烈討論，直到有網友神出她的個人IG，讓粉絲數量暴漲到4.5萬。對此，該名女記者周俞發出限時動態回應「嚇死人了！」希望大家可以多關注她在工作上的表現。

周俞任職於年代新聞的社會線，時常在新聞報導上現身。雖然周俞戴著口罩，但一雙有神的眼睛及好身材，讓網友看完難以忘懷，長期以來許多人都截圖PO網，希望可以找到周俞的個人帳號。近期，有網友神出周俞的個人IG，讓她的追蹤人數從近萬人暴漲到4.5萬人追蹤。

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▲▼周俞私人IG被神出，追蹤人數暴增。（圖／翻攝周俞IG／immarest）



周俞也在12日晚間發出限時動態表示，她只是一個小小的社會線記者，工作1年多至今仍在學習階段，感謝大家近期對她的關注及喜愛，也請大家對她多見諒及包容，「未來若有任何投訴案件或想爆料的都歡迎私訊，讓我們一起來捍衛人權，站出來為不公不義發聲，不要站出來也是可以的，拉背變音等通通配合」。

「哈哈我普妹」，周俞害羞地說，IG上的照片終究是照片，非常感謝大家的關注及愛戴，也希望大家可以多關注她在工作上的表現，因為她私下的生活比較無聊，大部分時間都在當社畜。

▼周俞全文如下。（圖／翻攝周俞IG／immarest）



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