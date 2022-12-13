出門5分鐘倒垃圾！猥瑣男闖「17歲男高中生」房間行竊

▲嫌犯趁著屋主出門倒垃圾的空檔闖空門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本宮城縣仙台市一名17歲男高中生12日下午短暫出門倒垃圾，因此沒有鎖門，沒想到竟遭到一名陌生男子闖入房間，並企圖竊取財物。男學生發現後報警，警方則根據男子的車號與車輛特徵循線逮捕嫌犯。

根據《東北放送》報導，被害男高中生表示，自己在12日下午1時35分至40分左右，暫時出門倒垃圾。當時他心想只是離開一下子，因此就沒有鎖門。怎知在短短的5分鐘內，就遭到一名53歲的公司職員侵入屋內並企圖偷竊。

嫌犯當時正準備偷走男學生的錢包，但在過程中就被返家的被害人發現，並未得逞。儘管嫌犯隨即駕車逃逸，但車牌號碼與特徵都被男學生記下。被害人當場報警，並將已知的線索告知警方。

警方隨後循線進行調查，並找到嫌犯，以侵入民宅、非法竊盜等名義將其逮捕。而男子被逮後也坦承犯行，不過並未公開犯案動機。

對此，網友則表示，「以前在電視上經常看到專家說，只要2分鐘就可能會被偷竊，他竟然出門5分鐘也沒鎖門」、「最近很多小偷都會鎖定屋主丟垃圾的空檔行竊」、「大白天也會遇到小偷，好可怕」、「聽說專業小偷得手只需要2分鐘」等。

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