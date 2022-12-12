▲桃捷建置AI技術，動漫少女「霏霏」A18、A20站服務不打烊。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司利用AI技術，將在A20興南站建置首座無人服務車站，透過語音及觸控方式和螢幕上虛擬的動漫少女「霏霏」互動，查詢乘車資訊及週邊旅遊景點，讓搭車便利性也兼具科技性。這套AI技術於12日起，同時在A20興南站及A18高鐵站建置，接受乘客體驗，以為系統測試之用。

桃捷公司表示，待系統測試穩定後A20興南站呈現一個由AI技術完全取代人工服務的車站，A18高鐵站屬全國南來北往交通樞紐重要地位，特別加入AI技術服務，協助站務人員繁忙的工作。

該系統設備是一具有如電視的機台，螢幕是透明的，以觸控及語音方式操作執行，螢幕會出現動漫少女「霏霏」，她具有自動判斷語言功能，能講中文、英文、日文及韓文，能獻聲為大家服務，螢幕上也會打出字樣，方便國內外旅客辯識操作。

透過互動聊天模式，可查詢時刻表、票價、路網圖、交通轉乘、周邊景點、天氣資訊、車站資訊、乘車須知、桃園捷運最新消息等資訊。 操作結束後也可以給「霏霏」的服務評分，滿分是五顆星。「霏霏」的服務整年不打烊，她有兩套衣服，週一到週五著桃園捷運公司站務員製服，中規中矩。週六、日變身成手機游戲內動漫人物的戰袍，炫麗亮眼。

至於「霏霏」名字意涵是〈飛龍乘雲，一飛沖天，翱翔天際，放眼寰宇〉，因機場捷運線聯結桃園國際機場，捷運列車行進如飛龍般乘雲而奔，承載旅客扺達桃園國際機場登機出境，全球各地任我行。