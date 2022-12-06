小吃顏色太美網友激動漆上牆？完美調色粉刷全靠特力屋線上調色網站

▲想為家換個新氛圍，透過油漆改變牆面顏色就能輕鬆做到，行動之前可先使用特力屋線上油漆調色服務，在網站中隨意玩配色，讓想像簡單成真。（圖／翻攝自特力屋線上油漆服務網頁，下同）

消費中心／綜合報導

台灣美食世界聞名，道地小吃更是台灣人的驕傲！最近ETtoday新聞雲粉專就出現一篇題為「沒吃過就枉為台灣人的台灣小吃是什麼？」文章，掀起熱烈討論，網友表示：「珍奶控報到」、「最愛爆漿小籠包」、「鹽酥雞第一」，珍珠奶茶、小籠包和鹽酥雞毫無懸念，榮登網友最愛小吃前三名；不過除了滿足口腹之慾以外，這些在生活中常見的小吃，你有發現暗藏了哪些美美的色調嗎？顏色不只能使食物看起來加倍美味、提升食慾，更對生活大有功用，像是能夠啟發靈感成為妝點家中牆面的依據，佔了家中大部分視覺空間的牆面只要油漆換個顏色，就能讓人擁有像換了新家一樣的驚喜效果。

其實台灣小吃的配色真的很美，非常適合躍上家裡的牆面，透過不同顏色以及特性的油漆、刷上大片色彩，就能輕鬆打造出自己看了喜歡順眼又極富個人特色的家，像是珍奶的「奶茶棕」、小籠包的「純淨白」、鹽酥雞中九層塔的「靈魂綠」等，讓人忍不住驚讚「想不到這樣搭配也超好看」、「我家也想漆這個顏色！」心動想利用油漆改造全新氛圍的家嗎？你的超強幫手就在特力屋！特力屋為全國首座大型居家修繕中心，位居油漆品類通路龍頭地位，油漆色調及種類豐富齊全，品質經過嚴格認證把關，使用起來多一份安心保障，一直都是DIY愛好者的高指名品牌。

▲令人食指大動的小吃色香味俱全，想讓家中客廳、餐廳等空間也充滿誘人魅力，不妨用奶茶棕、小籠包白等色調妝點嘗試。

不過，刷油漆為家換新裝是個大工程，為了避免花錢了還做白工，如果能把腦中幻想的畫面呈現出來事先確認那就太好了！特力屋為此近期貼心推出「線上油漆調色服務」，可以依照客廳、餐廳、臥室、辦公、小孩房共5種模擬實際空間玩配色，提供近千種油漆顏色選擇，手指點一點立刻可以看到換色效果，單色、混搭隨心所欲，再也不必擔心油漆刷上牆壁後悔的窘境發生。

所謂工欲善其事，必先利其器，替牆面換新妝，當然少不了好工具幫忙，透過「線上油漆調色服務」決定好想要的顏色油漆之後，還可以直接在網頁上看產品、選擇各式粉刷用品，例如刮刀、遮蔽膠帶、油漆刷、滾筒、漆盤等，多款特力屋DIY專業油漆塗刷工具通通都在特力屋線上購物買到，放進購物車直接一鍵網購送到家。選好油漆顏色、挑好工具，結果在DIY這段卡關？油漆該怎麼刷、工具使用方式等，塗刷維護專業知識也全部報你知，還能依照坪數試算所需油漆數量，讓DIY新手輕鬆上手，享受自組樂趣、自造美好。

▲特力屋不只有線上油漆調色服務，還提供工具選購、代客施工等，一站式解決油漆家中所有困擾。

歲末年終之際，不妨自己動手DIY體驗生活樂趣，替家裡一成不變的牆壁改頭換面，一個人動手成就感滿滿、親友一起完成感情更加溫；平時太忙沒空自己來也沒關係，「特力屋線上油漆調色服務」還提供「代客施工」專業服務，可於網上留下聯絡資料，由特力屋社區管家連絡了解需求，到門市亦有專業銷售人員可詢問，讓家呈現截然不同的風格氛圍，用新氣象迎接美好新年，馬上體驗特力屋線上油漆調色服務踏出年前居家改造第一步！

網站體驗：http://bit.ly/3EF90Us。