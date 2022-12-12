We愛交流營開營　青年導演激盪創意火花

記者趙禕/上海報導

由兩岸青年共同打造的品牌競賽第六屆「We愛．兩岸青年短片大賽」，在經歷三個多月激烈角逐之後，最終優勝作品即將在12月18日揭曉；本屆參賽作品達到創記錄的5600多部！從今天起，大陸地區入圍作品的導演們齊聚上海，將和台灣地區入圍作品的導演們透過視訊雲端展開為期七天的交流營活動。

▲「We愛．第六屆兩岸青年短片大賽交流營」活動今天在上海百鷗片場開營。（圖／記者趙禕攝）

今年的「We愛．兩岸青年短片大賽」有海峽兩岸超過100所大學近5000部作品及社會各界作品近600多部投稿參賽，作品數量相當於第一屆到第四屆參賽作品數總和，接近去年第五屆參賽作品數量的五倍，可以看出這項競賽在海峽兩岸青年導演心目中占有多麼重要的份量！而本屆入圍的作品只有 60部，競爭非常激烈，能夠入圍的作品都是精華中的精華；這些作品是青年導演們用自己獨特視角發掘身邊關於愛的故事，透過光影呈現與傳遞愛的精神。

▲本屆「We愛．兩岸青年短片大賽」的部份入圍作品。（圖／主辦方提供）

▼本屆「We愛．兩岸青年短片大賽」的部份入圍作品。（圖／記者趙禕翻攝）

從今天起到18日頒獎典禮當天，主辦方舉辦為期7天的「We愛．第六屆兩岸青年短片大賽交流營」活動，受到新冠疫情影響，這屆交流營活動仍舊延續線上與線下結合方式進行，30位在大陸的青年影人在上海會場相聚，同時通過視訊和30位身在台灣的營員雲端對話交流，分享各自創作的心得。

▲今天的交流營開營儀式通過視訊讓海峽兩岸入圍作品的導演們雲端共同參與。（圖／記者趙禕攝）

在今天的開營儀式上，主辦單位之一的上海大學上海電影學院何小青院長介紹，今年交流營在保持原有影片展映實訓的基礎上進行升級，採用雲端共享與線下交流結合的形式，設置大師講壇、電影前沿技術工作坊、片場極拍訓練營等內容，實現滬台之間的現場即時聯動，營員們將得到上海電影學院專業導師團隊對作品的指導與前沿技術支持。他期待兩岸青年創作者通過「We愛交流營」學習到更專業的知識，認識更多志同道合的朋友，在未來影視創作道路上攜手合作。

▲上海大學上海電影學院何小青院長。（圖／記者趙禕攝）

大賽指導單位上海大學副校長王從春也在現場期許滬台兩地營員們能夠充分溝通、相互交流，在藝術創作中展現才華。他表示，上海大學將繼續推動建設開放共用的影視創作試驗場和影視人才孵化器，讓更豐富的文化資源在兩岸集聚，讓更優秀的影視創作成果在兩岸孕育，為兩岸文化交流貢獻力量。

▲上海大學副校長王從春。（圖／記者趙禕攝）

本屆「We愛．第六屆兩岸青年短片大賽交流營」活動由上海市台辦副主任陽禮華、上海大學副校長王從春、上海市台辦交流處處長吳甲春、上海大學上海電影學院執行院長何小青、本屆大賽評審主席馬可．穆勒、上海大學上海電影學院副院長程波、以及滬測資訊科技副總經理古依禾共同「打板」，宣佈2022年「We愛．第六屆兩岸青年短片大賽交流營」正式開營。同時為了促進海峽兩岸青年影視文化的發展與交流，為全國影視市場孵化創作人才，上海大學上海電影學院還在今天活動上由上海市台辦副主任陽禮華、上海大學王從春副校長共同揭牌成立「滬台青年影視創作中心」。

▲與會嘉賓一同「打板」宣佈2022年「We愛．第六屆兩岸青年短片大賽交流營」正式開營。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦副主任陽禮華、上海大學副校長王從春共同揭牌成立「滬台青年影視創作中心」。（圖／記者趙禕攝）

本屆以作品「趙瑞雪」入圍的導演湯棶埠，和來自台北以作品「透明的孩子」入圍的導演劉純佑分享他們的參賽心得。湯棶埠感謝主辦方讓海峽兩岸的導演們能聚在一起享受電影、感受We愛的力量；劉純佑感謝主辨方透過技術升級協助導演們克服因為新冠疫情而無法進行小組拍攝的難題，他期待這樣的嘗試能夠碰撞出火花，讓兩岸青年可以共創出不同的作品。

▲大陸青年導演湯棶埠。（圖／記者趙禕攝）

▼台灣青年導演劉純佑。（圖／記者趙禕攝）

本屆大賽的評委主席馬可．穆勒也對本次大賽做出寄語，他鼓勵兩岸青年創作者們通過這個平台多多交流，激發新的創作靈感。

▲大賽評委主席馬可．穆勒。（圖／記者趙禕攝）

今天的開營儀式後隨即展開營員破冰活動，讓參與的導演們儘快融入在一起，互相交流創作思路和心得、分享不同地域文化色彩、甚至更進一步探討合作與資源分享。同時主辦單位還安排了一場入圍作品展映，讓營員們觀摩學習探討。

▲開營儀式後主辦方特別安排了一場入圍作品的觀摩展映。（圖／記者趙禕攝）

▼營員和大咖導師們在破冰活動上互動。（圖／記者趙禕攝）

經歷這些年的打造與累積，「We愛．兩岸青年短片大賽」已經成為兩岸影視作品交流非常受到關注的品牌平台，也為兩岸青年提供了創作舞台。舉辦六屆以來累積超過12000部作品參加比賽，誕生了近300部優秀作品。兩岸青年創作者以他們風格鮮明的獨特視角，用鏡頭語言展現了愛生活、愛學習、愛城市的廣闊視野，帶來許多家庭親情、交友戀情、工作成長、生活愛好等不同領域裡近在身邊的鮮活故事；他們用鏡頭記錄、思考和審視自己的生活，把對於愛的理解、包容、思考和闡釋，以及朝氣蓬勃的激情和夢想未來的創意分享給更多人。

本次大賽將從六十部入圍作品中評選出We愛獎、金獎、銀獎、銅獎、優秀獎等各大獎項，最終獲獎結果將在2022年12月18日的頒獎典禮上宣佈。