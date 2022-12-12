相差12歲姐弟戀！　摩洛哥24歲小將愛妻是「全球最美女演員」

▲ 哈基米與阿波克5月出席坎城影展。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

摩洛哥成功殺進卡達世界盃4強，寫下非洲球隊歷史新頁，球員頓時受到全球矚目。24歲小將哈基米（Achraf Hakimi）是16強踢走西班牙大功臣，大他一輪的老婆阿波克（Hiba Abouk）更是有全球最美之稱的女演員，俊男美女的組合在哈基米立功後再度成為話題焦點。

▲ 哈基米靠著PK賽關鍵一球踢走西班牙。（圖／路透社）

摩洛哥在世界盃16強淘汰賽對上西班牙，以0:0一路僵持到PK大賽，結果西班牙3顆點球全沒踢進，接著哈基米在第4點輕鬆破網，關鍵一球擊沉西班牙無敵艦隊，也讓摩洛哥隊史首次挺進8強，接下來又淘汰大熱門葡萄牙，闖進準決賽。

《太陽報》報導，效力巴黎聖日耳曼的哈基米妻子是36歲西班牙女演員阿波克，被讚為全球最美女演員之一，二人今年10月還一同登上阿拉伯版《Vogue》雜誌封面。

哈基米的清潔工媽媽和賣水果的爸爸為追求更好的生活，從摩洛哥移民到西班牙馬德里，哈基米便出生於此。他2年前曾受訪提到，「我們曾是一個勉強維持生計的低收入家庭。現在我每天都為他們而戰，他們為我付出了一輩子。為了讓我成功，他們讓我的兄弟犧牲很多。」

哈基米曾效力當地球隊CD Colonia Ofigevi，直到皇馬向他提出邀請。他在18歲那年首度為皇馬出場，被租借到德甲豪門多特蒙德2年後，以3500萬英鎊價碼賣給義甲國際米蘭，再以6000萬英鎊轉會至巴黎聖日耳曼，現為收入最高的球員之一，每月收入超過100萬英鎊（約新台幣3755萬元）。

▲ 哈基米和阿波克相差12歲，感情十分恩愛。（圖／翻攝自IG／@hiba_abouk_）

他在2018年7月和年長他12歲的阿波克相識，2年後步入禮堂，大兒子2020年2月出生，今年生下二兒子。哈基米和英國足球金童貝克漢一樣，22歲就升格當爸，不過他曾表示，並不希望兒子跟隨他踏上足球之路。

哈基米此次代表母國征戰世界盃，好成績全球有目共睹。雖然西班牙隊被老公淘汰，阿波克在摩洛哥闖進4強後，也在IG轉發許多恭喜摩洛哥的文章，盡顯對哈基米的愛與驕傲。而摩洛哥將在台灣時間15日凌晨3時對陣法國，挑戰冠軍戰資格，有望再度為非洲足球創下新紀錄。

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