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安倍晉三胞弟岸信夫「擬退出政壇」　由長子接班

▲▼日本防衛大臣岸信夫。（圖／路透）

▲日本已故前首相安倍晉三的胞弟岸信夫。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京11日專電

日本已故前首相安倍晉三的胞弟、眾議員岸信夫今天向相關人士透露，下屆眾議院選舉將不出馬參選，這意味他將退出政壇。日媒表示，他的接班人是他的長子岸信千世。

日本山口電視台報導，前防衛大臣、現任首相輔佐官、63歲的岸信夫今天下午在故鄉山口縣岩國市後援會聚會上向相關人士表示，自己下屆眾議院選舉不會出馬參選。他的接班人將是31歲的長男岸信千世。

日本產經新聞報導，岸信夫表示自己身體狀況不好，因此不想再參選眾議院選舉。

岸信夫曾當選過2屆參議員及4屆眾議員，在執政黨自由民主黨內隸屬於安倍派（清和政策研究會）。岸信夫是今年7月8日遇刺身亡的安倍晉三胞弟。

岸信夫在前首相菅義偉內閣及現任首相岸田文雄內閣曾擔任防衛大臣，近年來身體狀況不好，原本可看到他拄柺杖出席，後來出現公開場合時都是坐輪椅。

岸信千世畢業於慶應大學後，曾在電視台擔任記者，目前是岸信夫的秘書。

今年7月11日副總統賴清德前往安倍家弔唁時，與岸信夫及岸信千世等安倍家人合照。2020年8月初駐日代表處設追悼前總統李登輝簽名處時，岸信夫伉儷與岸信千世前來弔唁簽名。

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