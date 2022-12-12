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「新一波疫情不會比第二波高！」王必勝說明本土維持萬例2大原因

▲▼指揮中心 王必勝 指揮官（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連4天上升，有醫師表示疫情曲線反轉上揚，預計1月中旬將達第三波疫情高峰。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前疫情是在谷底「起起伏伏」，若有新一波疫情，估計也不會比第二波高，增幅可能只有第二波一半，但確切起始點還要再觀察。

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增10824例本土個案，較上周略增6%，疫情監測組組長周志浩表示，本土疫情已到谷底，但仍有上上下下的跡象，民眾在天冷要注意防護措施。

王必勝表示，此波疫情已經「走到谷底」，每天都有1萬多例確診，不會回到0例是因為目前防疫措施相對寬鬆，在此前提下一定會有社區低度感染，而感染形成的傳播鏈，也會讓數字再上升；此外，新冠免疫力也會隨時間衰減，無論是接種疫苗或自然感染，時間ㄧ久免疫力就會下降，呼籲民眾只要符合資格，都要盡快接種疫苗，以增加自身保護力。

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指揮中心在下午記者會中，也公布12/9至12/11次世代疫苗接種統計，3天共接種5萬8269人次，其中以BA.5次世代疫苗接種率最高。目前第一劑接種率為94%、第二劑88.6%、追加劑74.4%、第二次追加劑18.2%；其中65歲以上接種率為43.3%。

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