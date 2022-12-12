對繼女視如己出4年！他無預警被「叫爸」感動痛哭：一切都值得了

▲男子無預警被繼女叫爸爸，感動到當場淚崩。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

聽繼子女喊一聲爸、媽，是許多再婚父母的最大心願。大陸河北一名繼父，就花了4年時間才融化繼女心防，因此當女兒無預警叫他「爸」時，他的淚腺也瞬間破防，當場掩面痛哭。影片曝光後，網友們也暖心直呼：「這一叫，一定是用心換來的。」

綜合陸媒報導，這名石家莊爸爸在妻子「設局」下，與女兒乾杯時無預警被對方叫了聲「爸」，讓他先是漲紅了臉微笑後，直接轉過頭想忍住淚水，無奈這一字的威力實在太過強大，令他當場掩面哭泣。妻子則表示，兩人在4年前共組家庭後，丈夫就一直對女兒視如己出，「這一聲爸他確實等了好久，也讓他覺得一切付出都值得了」。

▲女兒喊完爸後害羞的離開。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，也讓許多網友破防，「這一聲爸，一定是用心換來的」、「真好，孩子有福氣，家長也有福氣，祝福」、「孩子最清楚誰是真心對他們好的，這聲爸真不容易」。還有過來人表示，「我繼父比我親爹好，當年喊爸的時候他也哭得唏哩嘩啦」、「我從初中到現在都叫外號，我爹整天像說段子一樣，整天要我叫爸」。

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