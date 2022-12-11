國際花毯節帶動新社觀光人潮　內行人還激推「2秘境」踩點

▲花毯節帶動新社商圈觀光人潮。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

2022國際花毯節即將進入尾聲，新社店家有感指出，活動帶動的觀光人潮至少成長5成；新社商圈理事長林昌明表示，新社群山環繞空氣清晰，得天獨厚的環境優勢，吸引許多職人在此駐足，如「知愛堂古美術」以及「雅園溏茶與人文藝術空間」，均強調獨樹一格的藝術典雅氣息，並定期舉辦藝文展覽，值得推薦給到訪新社的遊客踩點。

後疫情時代力拼光觀，新社花毯節成功帶動山區人潮，連續2個假日，新社地區人潮絡繹不斷，而位於花毯節展覽場2分鐘車程的「知愛堂古美術」，原開設在台中市區中國醫大附近，有30多年歷史，是由業者王士彬一手打造，他最耳熟能詳的作品，莫過於宮原眼科內，宛如哈利波特魔法學院場景的3層樓牆面式大書櫃。

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▲宮原眼科3層樓牆面式大書櫃。（圖／民眾提供）

王士彬5年前新社拜訪友人，深深被台中後花園吸引，花了5年時間打造位於新社華豐街上新景點；店內處處充滿驚喜，明清時期的屏風上，彩繪著宮廷故事，清朝古董櫃與窗花組合成吧檯。

王士彬表示，將古董藝術的美感融入生活中，每個人都是有品味生活家；店家還將壓箱珍藏文革時期咖啡杯，用來提供民眾品嚐虹吸咖啡，聆聽真空管音響，播放出無瑕疵音質的黑膠唱片，品嚐高蛋白冰淇淋、精緻慕絲甜點，新鮮堅果、小食零嘴，寧靜的渡過午茶時光。

▲知愛堂古美術將古董藝術的美感融入生活中。（圖／民眾提供）

新社另一秘境「雅園溏茶與人文藝術空間」，位於中和街小巷內，主人張秀如是土生土長的新社人，原在台中市區「漩品茶空間」營運有成，因疫情感悟回鄉打造故居，600坪園區保留老宅與4、50年的樹木，紫薇丶龍眼丶荔枝丶肉桂等樹木，並運用鄰近大坑竹林營造人文氣息，充滿自然生態。

▲雅園溏茶與人文藝術空間空拍畫面。（圖／民眾提供）

雅園溏提供品茗茶、無菜單蔬食料理、定期舉辦人文藝術課程與活動，日前邀請茶人藝術家吳德亮與故物鑑定秦嗣林，共同舉辦大稻埕60年老茶開箱，活動現場座無虛席，佳評如潮。

今年12月是雅園溏1周年誌喜，台中市文化局副局長曾能汀特別到場祝賀。曾能汀表示，雅園溏一年四季各種風情，有藝文展覽、茶飲、咖啡，還有教授古秦、書法、茶道等，這都是提升人文雅緻一個學習的管道，今天以遊客的身分再次來到雅園溏，今年市政府在新社舉辦花毯節，適逢雅園溏成立周年，在這推薦給大家這個地方。

▲雅園溏1周年，文化局副局長曾能汀到場祝賀。（圖／民眾提供）