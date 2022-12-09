公墓棄屍！失業司機爆頭亡　怨他「認錢不認人」養父：1車2賣惹禍

▲▼1名貨車司機頭部被重毆致死，棄屍在新社公墓，養父已幫忙還債多年，懷疑是賣車糾紛引起。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市新社區第七公墓八日凌晨發現一具男屍，林姓死者被棄屍公墓內草叢，警方已逮捕4名動手的男子，另再追查3名協助運屍者，死者養父和胞姊表示，弟弟和家人感情並不親密，只知是貨運行司機，已無業3個多星期，養父10多年來陸續幫忙還掉部份債務，這次研判應是車子買賣糾紛，養父曾聽說過，養子將車子賣給別人，也拿了訂金，結果又轉賣給第2人，先買車的人於是打電話來理論，不過詳情還是由警方調查。

台中警方8日凌晨1點30分獲報，有路人在新社區第七公墓內草叢發現一雙男子的腳，馬上組成專案小組全力追緝，有人調閱沿路監視器，過濾可疑車輛，有人埋伏在公墓內，等待凶嫌是否會回到現場。

警方發現死者全身多處瘀青，從指紋比對是38歲的林姓男子，已經聯繫死者家屬到場指認並製作筆錄。

警方透過車牌查出林姓主嫌涉有重嫌，昨天下午前往租屋處在睡夢中順利逮捕，接著又陸續逮捕劉姓男子、楊姓少年、黃姓男子，除楊姓少年沒前科之外，其他3人都分別有詐欺、洗錢、毒品、妨害性自主等前科，警方正持續追查3名協助運屍者，並依殺人罪嫌送辦。

死者父親表示，他的一對子女全是領養來的，養子和家人沒什麼交集，只知他在台南一家貨運行當司機，自己有自己生活圈，很少和家人講話，他的朋友一個都不認識，父子根本不像父子。

死者父親曾說，有次有人打電話到家裡來討債，這才得知他兒子把車子賣人，拿了訂金，結果車子又偷賣給第2人，第1人拿不到車，也拿不回錢，2人在電話中吵得很大聲，據了解，他兒子已經3個多禮拜沒工作了，這次死因聽說是頭部被打得很嚴重，他還批評養子是個認錢不認人的人，和妻子離婚後，有需要才會叫他「爸」，不然叫的次數不到3次。

死者姊姊則說，弟弟和家人都沒有交集，10多年來一直都有討債公司來要債，父母親都有陸續幫他，想說這次就不幫他了，豈料竟發生悲劇，遺體將運回台南老家處理。