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挪威正妹住韓3個月「遇1困難」！　改來台灣狂讚完勝：想長期住下

記者施怡妏／綜合報導

台灣素食人口眾多，吃素的便利性也遠高於其他國家，一名來自挪威的正妹Sienna表示，本來在大陸成都念書，受疫情影響回到挪威，只能遠距上課，因為時差關係作息大亂，因此搬到韓國住3個月，但在吃飯上遇到瓶頸，一到台灣後發現有很多素食餐廳，在餐廳用餐也受到尊重，直呼「想要長期住下來」。

Sienna接受YouTube頻道「不要鬧工作室」的訪問，2018年到大陸成都旅行，因為很喜歡當地，決定在成都念書，後來因為疫情緣故回到挪威，過著遠距上課的生活。

不過時差問題卻困擾著她，上課時間是挪威的凌晨2時，基本上都是晚上6時睡覺，「我的生理時鐘大亂」，決定搬到亞洲國家，完成剩下的課程。Sienna表示，韓國是最先開放邊境的國家，有不少朋友都在韓國，加上自己也喜歡韓國的文化，因此搬過去住。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲Sienna大讚台灣素食環境友善 。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

身為一名純素食者的Sienna指出，在韓國生活遇到瓶頸，大部分的餐廳都沒有純素的選項，「在那邊吃肉是很普遍的事情」，住了3個月簽證一到期，台灣剛好也開放邊境，就飛來台北了。

Sienna表示，剛到台北的第一個禮拜，對很多事情印象深刻，像是有很多素食餐廳、菜單上會標記素食餐點等，也是她看過最在乎有機食物的國家，在大陸、韓國及挪威，都會有人質疑她不吃肉身體會不健康，但在台灣完全不會；到餐廳吃飯，服務生還會問「吃素嗎？」讓她覺得被尊重，此外，蔬食的選擇也很多元。

Sienna大讚，台灣人很開放也很友善，特有的文化也很酷，素食生活也比其他國家更棒，選擇更多元，「台灣很棒，讓我想長期住下來」。

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關鍵字：

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