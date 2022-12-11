　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

颶風連續強襲後⋯海灘出現神秘物體　竟是1800年代古船

▲▼美國佛羅里達州戴通納海灘出現神秘物體，竟是1800年代古代沉船。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國佛羅里達州海灘出現神秘物體，竟是1800年代古代沉船。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國佛羅里達州下半年連續遭到颶風侵襲，風暴過境後，上月在戴通納海灘（Daytona Beach）有民眾發現沙灘中竟出現一個長約24公尺的神秘物體。經考古學家到場確認後，斷定這是一個200年前的古代沉船遺骸，可能是因為颶風吹襲才露出沙灘。

根據《紐約時報》報導，這個神秘物體為木頭和金屬結構，並且半埋在沙灘中，11月份風暴過境後突然出現。人們猜測有可能是數十年前海灘上舉行活動時設立的露天看台遺跡，也有人認為可能是廢棄的木造碼頭或長堤。

近日謎團終於揭曉，一組考古學家在5日及6日沿著神秘物體挖掘出一條長約18公尺的溝渠，發現底下出現彎曲的木材和船肋骨，終於能斷定此物體是一艘古代海船。海洋考古學家梅德（Chuck Meide）9日斬釘截鐵地表示，「這絕對是一艘船，不可能不是。」由於流沙、潮汐和風暴侵襲，佛羅里達州海灘經常出現歷史文物，梅德認為，此次發現的可能是一艘1800年代的私人商船。

梅德表示，這艘船原本可能載著貨物沿海岸航行，但目前還不清楚船的出發地和目的地。考古團隊認為，從現場採集到的22個木材樣本，或許能夠幫助人們判斷這艘船的最初建造地點。梅德還說，如果能證明沉船上曾經載有水果，那麼很有可能是從加勒比海向北航行，因爲熱帶水果能在北方被進一步被製成商品。

這艘沉船並佛羅里達州發現的第一艘古代沉船。2020年就曾有民眾散步時在海灘上發現奇怪的木材和螺栓，經考古學家考證後認為是19世紀古船「Caroline Eddy」的一部分殘骸。2021年還有一名17歲少年在佛羅里達州東海岸發現一枚罕見的「1715金幣」，2022年10月更有男子在聖奧古斯丁沙灘上發現一枚價值4萬美元（約新台幣120萬元）的古鑽戒。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／大黑馬摩洛哥半場1比0領先　C羅坐板凳無奈看被進球
明低溫探16℃！「更強冷空氣」來襲時間曝
獨／蔣萬安下周一公布第一波名單　環保局長找「空保大將」吳盛忠
世界盃「被詛咒的一球」　PK大賽這情況破門成功率驟降

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

颶風連續強襲後⋯海灘出現神秘物體　竟是1800年代古船

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

美眾院委員會：破產加密貨幣交易所FTX執行長　13日將出席聽證會

北約秘書長憂「俄烏戰爭失控」　恐演變為歐洲大戰

歐洲議會副議長「遭搜索逮捕」　外媒指涉卡達行賄

警方上門突掏「男性下體照」抓戀童犯　人妻一眼認出：那是我丈夫

英屬澤西島民宅爆炸　1人死亡12人失蹤

密封海底131年！19世紀沉船撈出　165年前牛仔褲以350萬元拍出

哈利梅根不忍了！紀錄片私人影像爆爭議　發聲明回擊

南韓對外出口「連續2年」刷新最高紀錄　估今年破6800億美元

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

颶風連續強襲後⋯海灘出現神秘物體　竟是1800年代古船

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

美眾院委員會：破產加密貨幣交易所FTX執行長　13日將出席聽證會

北約秘書長憂「俄烏戰爭失控」　恐演變為歐洲大戰

歐洲議會副議長「遭搜索逮捕」　外媒指涉卡達行賄

警方上門突掏「男性下體照」抓戀童犯　人妻一眼認出：那是我丈夫

英屬澤西島民宅爆炸　1人死亡12人失蹤

密封海底131年！19世紀沉船撈出　165年前牛仔褲以350萬元拍出

哈利梅根不忍了！紀錄片私人影像爆爭議　發聲明回擊

南韓對外出口「連續2年」刷新最高紀錄　估今年破6800億美元

C羅最後一舞遺憾8強出局　門將誤判釀失球、2次好機會頂飛

樓上鄰居「噪音騷擾」3年！台北男崩潰提告　結果出爐

他成隊史世界盃進球王　只有這心願：想把快樂帶給摩洛哥人民

「蠟筆小新路跑」負評爆炸　主辦單位回應了

好市多員工拆盒剪葡萄！會員控「少幾顆湊試吃」　賣場回應了

理科太太要酸民惦惦！律師傻眼「跟通靈搞混了嗎」點民眾怯步關鍵

颶風連續強襲後⋯海灘出現神秘物體　竟是1800年代古船

梅西開心闖4強、C羅先說再見黯然落淚　留淘汰賽0進球尷尬紀錄

基進黨支持者鼓動「背刺」高嘉瑜　民進黨支持者痛罵：只會分票！

大姑狂酸她「不孝順爸媽」 　霸氣媳婦反問一句話秒讓她閉嘴

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

國際熱門新聞

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

7歲女兒下體痛！她才知遭前夫性侵　還曾亂倫親生母

北約秘書長憂俄烏戰爭失控　恐演變為歐洲大戰

密封海底131年　165年前牛仔褲以350萬元拍出

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

紀錄片私人影像爆惹議　哈利梅根反擊了

美眾院委員會：FTX前執行長13日將出席聽證會

女鄰居求「幫忙保管姊夫」　她一開嚇壞：腐爛頭顱

南韓第一夫人「穿拖鞋、翹腳」　遭怒轟無禮

風暴過境後　海灘驚見200年古船

哈利梅根紀錄片開砲　查爾斯國王恐祭出重懲

人妻看下體照　抓包丈夫是戀童犯

更多熱門

相關新聞

美眾院委員會：FTX前執行長13日將出席聽證會

美眾院委員會：FTX前執行長13日將出席聽證會

美國聯邦眾議院金融服務委員會今天說，已聲請破產加密貨幣交易所FTX的創辦人暨前執行長班克曼-佛里特13日將出席委員會聽證會。監管當局正調查他在FTX倒閉中扮演的角色。

密封海底131年　165年前牛仔褲以350萬元拍出

密封海底131年　165年前牛仔褲以350萬元拍出

才因在世足穿彩虹衣遭拘留！美記者猝逝卡達

才因在世足穿彩虹衣遭拘留！美記者猝逝卡達

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

美日韓31國倡議聯合國重視「北韓人權」議題

美日韓31國倡議聯合國重視「北韓人權」議題

關鍵字：

古船古代沉船風暴颶風北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

摩洛哥1比0首闖4強　C羅黯然告別

大黑馬摩洛哥半場1比0領先

陰道清水洗就好？婦產醫給正解　示警1舉動「愈洗愈癢」

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

畢書盡世紀破冰陳勢安台上擁抱

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

C羅獨自離場「掩面痛哭」

正妹撿皮夾送警局　隔天竟遭提告

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面