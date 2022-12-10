　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才因在世足穿彩虹衣「遭拘留」！　美記者離奇猝逝卡達

▲▼美國足協公布瓦爾的死訊。（圖／推特）

▲美國足協公布瓦爾的死訊，震驚球迷。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

卡達世界盃持續進行中，來自全國各地的媒體記者都紛紛到當地進行第一手報導。《運動畫刊》（Sports Illustrated）也派出當家足球記者瓦爾（Grant Wahl）到卡達採訪。瓦爾11月曾經因為身穿彩虹衣被擋在世足場外，甚至遭卡達當局短暫拘留，沒想到他9日在工作時突然身體不適，送醫後仍因搶救無效身亡。

根據《路透社》報導，瓦爾所屬的《運動畫刊》是一間擁有超過300萬名訂戶的美國體育周刊，主攻足球的瓦爾11月就接獲任務前往卡達報導世足賽，然而他到訪卡達沒多久就傳出遭到官方拘留。當時他身穿一件彩虹上衣要進入世足賽會場，卻被擋在門外，隨後甚至遭到拘留，所幸30分鐘後就獲釋。

經紀人透露，瓦爾9日負責報導荷蘭與阿根廷的8強賽，然而在延長賽時，他卻突然感到身體不適，且極度痛苦。當時一旁的其他記者見狀立刻試圖進行急救，並在現場人員的協助下將他緊急送往醫院。然而瓦爾抵達醫院接受搶救後，仍然不幸逝世。

瓦爾早在出事之前就曾經談到自己的健康問題，他強調，自己每晚只有5小時的睡眠。不僅如此，他還在5日的文章中寫道，「我的身體真的要垮了，連續3周的睡眠不足、極大壓力以及大量工作對我的身體造成影響。」

瓦爾生前表示，那時候他已經感冒1個多星期。他曾經前往卡達的一間醫院，但經過檢查，並沒有感染新冠病毒，而他隨後去了媒體中心的診所，那裡的醫師說，他可能是罹患支氣管炎。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
這地方發錢了！　每人可領2500元
人夫睡了女業務！　LINE響不停「超噁對話」全曝
獨／摩斯「神級餐點」緊急停賣！　從官網上消失
Sandy懷胎8月出狀況！　雙腳驚現「化膿腫痛」
快訊／4縣市大雨特報！　警戒區出爐
年收100萬夫妻買板橋房「揹40年房貸」！　網見金額愣了
NBA勇士球員被控「性侵女大生」！　不顧哀求硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搶銀行「整間炸爛」劫金庫！巴拉圭武裝嫌犯囂張包圍警局

女鄰居求「幫忙保管姊夫」　超濃異味飄出！她一開嚇壞：腐爛頭顱

才因在世足穿彩虹衣「遭拘留」！　美記者離奇猝逝卡達

NBA勇士隊前鋒被控「性侵女大生」　不顧女方哀求硬上

南韓最美第一夫人遭批無禮！茶敘「穿拖鞋、翹腳」　在野黨怒轟失格

克國最辣女球迷「晃奶扭腰」露半球跳舞　一句話嗆爆巴西

美日韓31國發表聯合聲明　呼籲聯合國安理會重視「北韓人權」議題

馬斯克宣布「刪除15億個推特帳號」！　2審核標準曝光

南韓尹錫悅最快月底宣布特赦　前總統李明博可望納入名單

「新冠、RSV、流感」3重打擊！紐約重回高風險　籲重新戴回口罩

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

逛動物園遇烏龜翻車 四腳朝天狂揮小手收

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

搶銀行「整間炸爛」劫金庫！巴拉圭武裝嫌犯囂張包圍警局

女鄰居求「幫忙保管姊夫」　超濃異味飄出！她一開嚇壞：腐爛頭顱

才因在世足穿彩虹衣「遭拘留」！　美記者離奇猝逝卡達

NBA勇士隊前鋒被控「性侵女大生」　不顧女方哀求硬上

南韓最美第一夫人遭批無禮！茶敘「穿拖鞋、翹腳」　在野黨怒轟失格

克國最辣女球迷「晃奶扭腰」露半球跳舞　一句話嗆爆巴西

美日韓31國發表聯合聲明　呼籲聯合國安理會重視「北韓人權」議題

馬斯克宣布「刪除15億個推特帳號」！　2審核標準曝光

南韓尹錫悅最快月底宣布特赦　前總統李明博可望納入名單

「新冠、RSV、流感」3重打擊！紐約重回高風險　籲重新戴回口罩

肌力大挑戰防災知識連連看　南消二大防災園遊會創新宣導

蔣智賢少棒當捕手只因戴面具很帥　改守三壘是美麗的誤會

男肛門痛大便失禁！一看「爆漿」飄異味　醫示警：不治療恐敗血症

熱戀情侶先收藏！九份侘寂民宿收藏浪漫太平洋　低調試營運依然爆滿

「全台唯一水產品」可銷中國大陸　業者：就是表單如實填寫

紓困金2500元又來了！4千民眾年底補荷包　資格、時間曝

監察院調查台大學倫案　教部證實：發函要校方查處與課責

N刷《First Love》驚見11個超強細節！首集就暗示結局　隱藏2彩蛋激甜

中國再禁台啤、金門高粱　總統府：啟動因應措施、全力協助業者

張國煒持股換手　立榮航空訂明年1／13股臨會補選3董1監

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

國際熱門新聞

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

哈利梅根紀錄片打臉過往發言　外媒怒揭6大謊言

最辣女球迷扭腰晃奶　露半球慶祝贏巴西

南韓第一夫人「穿拖鞋、翹腳」　遭怒轟無禮

「美國無名之子」終於確認身分！費城65年懸案現曙光

3千萬人目擊行李箱藏屍塊　知名抖音箱屍案凶嫌殺人動機曝光

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

日本陪睡女道謝　網討論真實身分

馬斯克宣布「刪除15億推特帳號」！2審核標準曝

婚宴收140元禮金　新郎怒：拜託查清價位好嗎

俄軍火販布特何方神聖？ CNN：換囚暴露普丁弱點

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

更多熱門

相關新聞

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

NBA勇士隊前鋒安東尼蘭姆（Anthony Lamb）遭爆，在2019年就讀佛蒙特大學期間性侵一名女大生，過程中不顧女方反覆哀求停下的要求，強行侵犯。相關消息源自於本周一場民事訴訟，不過安東尼蘭姆並非這起事件的被告，原告控告的是校方漠視學生之間的騷擾、性侵事件。

梅西為何爆粗口？他對梅西出拐還想換球衣

梅西為何爆粗口？他對梅西出拐還想換球衣

美日韓31國倡議聯合國重視「北韓人權」議題

美日韓31國倡議聯合國重視「北韓人權」議題

馬斯克宣布「刪除15億推特帳號」！2審核標準曝

馬斯克宣布「刪除15億推特帳號」！2審核標準曝

止步八強！巴西、荷蘭兩位名帥下台

止步八強！巴西、荷蘭兩位名帥下台

關鍵字：

2022世足北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

鍾明軒驚出車禍！

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

快訊／芝妍連換5套「水藍色婚紗絕美」！

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面