美眾院委員會：破產加密貨幣交易所FTX執行長　13日將出席聽證會

▲加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德將在13日,出席聽證會。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

美國聯邦眾議院金融服務委員會今天說,已聲請破產加密貨幣交易所FTX的創辦人暨前執行長班克曼-佛里特13日將出席委員會聽證會。監管當局正調查他在FTX倒閉中扮演的角色。

眾院金融服務委員會為了調查FTX破產案而召開一場聽證會,委員會主席華特斯(Maxine Waters)昨天告訴路透社,如果班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)不同意出席聽證會,她準備傳喚他。

眾院金融服務委員會今晚發布聲明表示,它將在13日聽取班克曼-佛里特與FTX新任執行長芮伊(John Ray)的證詞。

班克曼-佛里特今天在推特(Twitter)發文說:「我仍然沒辦法取得我大部分的資料,無論是工作上或私人的資料。所以我能夠說的東西有限,我能幫忙的程度無法如我所願。」

「不過,既然委員會仍認為我能提供協助,我也願意在13日作證。」

1) I still do not have access to much of my data -- professional or personal. So there is a limit to what I will be able to say, and I won't be as helpful as I'd like.



But as the committee still thinks it would be useful, I am willing to testify on the 13th. https://t.co/KR34BsNaG1