美眾院委員會：破產加密貨幣交易所FTX執行長　13日將出席聽證會

▲加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德將在13日，出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國聯邦眾議院金融服務委員會今天說，已聲請破產加密貨幣交易所FTX的創辦人暨前執行長班克曼-佛里特13日將出席委員會聽證會。監管當局正調查他在FTX倒閉中扮演的角色。

眾院金融服務委員會為了調查FTX破產案而召開一場聽證會，委員會主席華特斯（Maxine Waters）昨天告訴路透社，如果班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）不同意出席聽證會，她準備傳喚他。

眾院金融服務委員會今晚發布聲明表示，它將在13日聽取班克曼-佛里特與FTX新任執行長芮伊（John Ray）的證詞。

班克曼-佛里特今天在推特（Twitter）發文說：「我仍然沒辦法取得我大部分的資料，無論是工作上或私人的資料。所以我能夠說的東西有限，我能幫忙的程度無法如我所願。」

「不過，既然委員會仍認為我能提供協助，我也願意在13日作證。」

1) I still do not have access to much of my data -- professional or personal. So there is a limit to what I will be able to say, and I won't be as helpful as I'd like.



But as the committee still thinks it would be useful, I am willing to testify on the 13th. https://t.co/KR34BsNaG1 — SBF (@SBF_FTX) December 9, 2022

眾院委員會表示，這場現場與遠距混合聽證會，排定美東時間13日上午10時（台北時間13日晚間11時）舉行。

2名知情人士告訴路透社，近幾週美國當局與FTX的投資人及可能投資人接觸，尋求提供資訊。美國檢方與監管單位尚未指控班克曼-佛里特任何罪行。

FTX遭到交易人3天內從平台撤資60億美元（約新台幣1842億元），以及對手交易所幣安（Binance）放棄紓困交易後，在11月聲請破產，班克曼-佛里特並卸任執行長。

彭博（Bloomberg News）今晚報導，美國司法部官員本週與法院指派的FTX監管人會面，以調查FTX在美國德拉瓦州聲請破產，約莫同時是否有數億美元資金不當轉移到FTX總部所在地巴哈馬（Bahamas）。

FTX與美國司法部皆尚未回應路透社的置評要求。