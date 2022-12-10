　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

代繳罰單打8折！佛心業者證實「不是詐騙」　霸氣撒錢原因曝

▲台南科技執法再升級，2022年共可建置達18處路口科技執法，增購885台攜帶式藍芽印表機，全面落實電子開單。（圖／記者林悅翻攝）

▲有業者推出交通罰單「打折代繳」服務。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

許多駕駛都有收過罰單的經驗，當下心情難免受影響，不過現在竟然有業者推出代繳還打8折的服務！近日網路出現一則「代繳罰單打8折」的訊息，聲稱只要是超速、闖紅燈或是拍照違規舉發，都可以以8折的優惠協助代繳，引發瘋傳。對此，業者也出面證實了。

根據業者PO出訊息，內容為「交通罰單代處理，一律8折收」，換句話說，需繳1000元的罰單，該業者只收800元，「幫你省下須繳給政府的錢」，還強調無法律責任，無後續問題，不過他只收超速、闖紅燈及拍照違規舉發的罰單，且一定要有照片，過期不收，金額方面則無上限，但不能低於1000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臉書瘋傳一則「代繳罰單打8折」的訊息。（圖／翻攝自臉書）

▲臉書瘋傳一則「代繳罰單打8折」的訊息。（圖／翻攝自臉書）

消息一出，馬上引發熱烈討論，不少網友紛紛表示，「好像有點東西」、「這也太划」、「老闆是佛心公司嗎？這是要賺什麼？」但也有網友質疑「明顯有坑欸」、「就怕代繳是詐騙，你付錢一次然後還要再繳罰單一次，雙倍傷害」。

根據《東森新聞》報導，這名PO文者是租車和汽車買賣的業者，考慮到打一次廣告就要上萬元，不如以這樣的方式吸引客源，費用也不會相差太多，但他也強調不是所有罰單都會幫忙代繳，像是涉及酒駕或其他刑事責任的就不在代繳範圍內，另外，他也會挑選客戶，能實際為他帶來後續效益的他才會接單。

至於有網友質疑是否為詐騙？該業者也強調「真的不是」，主要是希望能吸引一些被扣牌的民眾來找他租車，才會想出這種宣傳手法，引發話題。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／大黑馬摩洛哥半場1比0領先　C羅坐板凳無奈看被進球
明低溫探16℃！「更強冷空氣」來襲時間曝
獨／蔣萬安下周一公布第一波名單　環保局長找「空保大將」吳盛忠
世界盃「被詛咒的一球」　PK大賽這情況破門成功率驟降

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奧客下單要求幫多買1飯糰　外送員「心軟照做」下場慘了

理科太太反擊了！深夜發長文澄清2重點：酸民惦惦啦

代繳罰單打8折！佛心業者證實「不是詐騙」　霸氣撒錢原因曝

明低溫探16℃！北台灣整周濕涼　「更強冷空氣」來襲時間曝

被館粉抵制！王浩宇跟館長道歉了：一開始真的是我誤會了

食品遭禁輸陸！食藥署專線加班協助業者補件「目前進線2通」

食品遭禁達2409件！最新數據曝這3類占大宗　詢問陸方皆「已讀不回」

心理諮商100hrs！理科太太「諮商筆記」賺300萬元　作家：笑死

婆婆邀乾女兒作客…狂讚「中意妳當媳婦」人妻回1句　全場空氣凝結

正妹撿皮夾送警局　隔天收通知「失主要提告！」她嘆：人心太恐怖

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

奧客下單要求幫多買1飯糰　外送員「心軟照做」下場慘了

理科太太反擊了！深夜發長文澄清2重點：酸民惦惦啦

代繳罰單打8折！佛心業者證實「不是詐騙」　霸氣撒錢原因曝

明低溫探16℃！北台灣整周濕涼　「更強冷空氣」來襲時間曝

被館粉抵制！王浩宇跟館長道歉了：一開始真的是我誤會了

食品遭禁輸陸！食藥署專線加班協助業者補件「目前進線2通」

食品遭禁達2409件！最新數據曝這3類占大宗　詢問陸方皆「已讀不回」

心理諮商100hrs！理科太太「諮商筆記」賺300萬元　作家：笑死

婆婆邀乾女兒作客…狂讚「中意妳當媳婦」人妻回1句　全場空氣凝結

正妹撿皮夾送警局　隔天收通知「失主要提告！」她嘆：人心太恐怖

管中閔「瓶插」比喻論文抄襲：最後一定枯萎　培養土壤才能出大樹

奧客下單要求幫多買1飯糰　外送員「心軟照做」下場慘了

坤達多層項鍊搭西裝帥出新高度！送禮柯佳嬿自曝靠「偷偷觀察」

理科太太反擊了！深夜發長文澄清2重點：酸民惦惦啦

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

正妹撿皮夾送警局　隔天竟遭提告

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

理科太太「諮商筆記」賺300萬　作家：笑死

明低溫探16℃！更強冷空氣來襲時間曝

被館粉抵制！王浩宇跟館長道歉了

理科太太反擊了！深夜發長文：酸民惦惦啦

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

命理師曝12星座「尾牙抽中大獎秘訣」

下周低溫探12度　超強冷空氣「直逼寒流」？最新預測出爐

獨／摩斯「神級1餐點」緊急停賣！

交往11年沒愛愛「女友懷孕了」分手生2孩！結局氣炸

更多熱門

相關新聞

台鐵玉里=富里中斷！明年1/18全線復駛　10/26起「北東班機8折」

台鐵玉里=富里中斷！明年1/18全線復駛　10/26起「北東班機8折」

918強震重創台鐵花東路線，新秀姑巒溪橋位移超過1公尺，玉里=富里間仍中斷採公路接駁，台鐵拚明(112)年春節前1月18日慢速通行通車為目標，立委劉櫂豪機票折扣補助，交通部同意10月26日起到鐵路修復前，台東居民搭乘北東班機將有8折優惠。

Wemo共享機車推出訂閱制服務

Wemo共享機車推出訂閱制服務

Volvo與「YES! 來電」 合作

Volvo與「YES! 來電」 合作

烏日芭比Q凶宅二拍底價1593萬　「不夠便宜」流標

烏日芭比Q凶宅二拍底價1593萬　「不夠便宜」流標

路易莎推促銷　不限金額全面8折

路易莎推促銷　不限金額全面8折

關鍵字：

代繳罰單8折

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

陰道清水洗就好？婦產醫給正解　示警1舉動「愈洗愈癢」

大黑馬摩洛哥半場1比0領先

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

畢書盡世紀破冰陳勢安台上擁抱

正妹撿皮夾送警局　隔天竟遭提告

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

年末「甩掉厄運」3星座公開

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

理科太太「諮商筆記」賺300萬　作家：笑死

「巨乳BEST100」百人名單曝　24歲妹稱霸

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面