代繳罰單打8折！佛心業者證實「不是詐騙」　霸氣撒錢原因曝

▲有業者推出交通罰單「打折代繳」服務。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

許多駕駛都有收過罰單的經驗，當下心情難免受影響，不過現在竟然有業者推出代繳還打8折的服務！近日網路出現一則「代繳罰單打8折」的訊息，聲稱只要是超速、闖紅燈或是拍照違規舉發，都可以以8折的優惠協助代繳，引發瘋傳。對此，業者也出面證實了。

根據業者PO出訊息，內容為「交通罰單代處理，一律8折收」，換句話說，需繳1000元的罰單，該業者只收800元，「幫你省下須繳給政府的錢」，還強調無法律責任，無後續問題，不過他只收超速、闖紅燈及拍照違規舉發的罰單，且一定要有照片，過期不收，金額方面則無上限，但不能低於1000元。

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▲臉書瘋傳一則「代繳罰單打8折」的訊息。（圖／翻攝自臉書）

消息一出，馬上引發熱烈討論，不少網友紛紛表示，「好像有點東西」、「這也太划」、「老闆是佛心公司嗎？這是要賺什麼？」但也有網友質疑「明顯有坑欸」、「就怕代繳是詐騙，你付錢一次然後還要再繳罰單一次，雙倍傷害」。

根據《東森新聞》報導，這名PO文者是租車和汽車買賣的業者，考慮到打一次廣告就要上萬元，不如以這樣的方式吸引客源，費用也不會相差太多，但他也強調不是所有罰單都會幫忙代繳，像是涉及酒駕或其他刑事責任的就不在代繳範圍內，另外，他也會挑選客戶，能實際為他帶來後續效益的他才會接單。

至於有網友質疑是否為詐騙？該業者也強調「真的不是」，主要是希望能吸引一些被扣牌的民眾來找他租車，才會想出這種宣傳手法，引發話題。

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