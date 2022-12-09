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快訊／疫情不降了？本土+14295「比上周微升2%」　另增32死

▲▼12/5中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增14,295例新冠本土個案，比上周同日增加約2.0%，疫情微升，至於縣市分布方面僅有6都仍病例破千；今日另增64例境外移入，確診個案中新增32例死亡。

指揮中心表示，今日新增之14,295例本土病例，為6,491例男性、7,791例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都為多，依序是新北市(2,322例)，臺中市(1,922例)，高雄市(1,830例)，桃園市(1,633例)，臺北市(1,263例)，臺南市(1,131例)。

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其餘縣市未破千例，分別是彰化縣(771例)，新竹縣(472例)，屏東縣(434例)，新竹市(418例)，苗栗縣(410例)，雲林縣(294例)，南投縣(237例)，宜蘭縣(212例)，花蓮縣(207例)，嘉義縣(201例)，基隆市(189例)，嘉義市(144例)，臺東縣(99例)，金門縣(61例)，澎湖縣(43例)，連江縣(2例)。

▲▼指揮中心公布12/9確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布12/9確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為17例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月2日至12月6日，死亡日期介於10月5日至12月6日。

指揮中心說明，今日新增64例境外移入個案中，為30例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自日本(5例)，美國、英國、香港及韓國(各1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日期介於今年11月10日至12月7日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼指揮中心12/9說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心12/9說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心12/9公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心12/9公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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