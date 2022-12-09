影視音藝文跨界共演　文總「WE ARE」除夕夜陪跨世代觀眾守歲

▲「WE ARE」主視覺由歌壇天后御用設計師楊士慶操刀。（圖／文化總會提供）

生活中心／綜合報導

曾負責許多大型活動、慶典籌辦及轉播的文化總會，邀集影視音及藝文界的卡司及團隊，投入除夕特別節目的製播，將在這次春節的除夕夜首度與觀眾見面。龐大的參演陣容及頒獎典禮規格的製作團隊，將打造「跨界共演、世代共賞」的全新音樂會節目，融合經典與創新的曲目，要讓闔家觀賞的不同世代都能有共鳴，也讓觀眾能夠透過收視凝聚在一起，留下共同的記憶與感動。

文化總會今（9）日宣布，將在2023年1月21日、也就是除夕當天晚上8點至12點，製播全新的春節特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」，光是幕前演出陣容就超過1千5百人，包括1位主持人、2位引言人、20組藝人計73人、7組表演團體計80人、參演8所學校共1351位青年學子，參演卡司將自下周起陸續對外公布。

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文總指出，製播除夕特別節目，是希望能夠為台灣觀眾打造全新的收視體驗，提供跨世代收視群的新選項；透過不同年代的音樂、以及不同領域藝文表演團體的跨界共演，製作老少咸宜、世代共賞的音樂會，讓一起守歲的觀眾，能在收看節目的同時共同回顧過去、展望未來。

「WE ARE 我們的除夕夜」的播出頻道，將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMO TV、中華電信MOD等，國際影音平台TAIWAN PLUS則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲及OTT平台同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。

▲WE ARE 我們的除夕夜。（圖／文化總會提供）

文總也在今天公布「WE ARE」的主視覺。文總指出，以「WE ARE」為母題，融合不同世代與族群，共創屬於「WE ARE ＿＿ ？！」的集體想像。主視覺以「獨特」和「融合」為關鍵字，藉由一家大小和樂融融的圖像，呈現凝聚與團結的節目內涵，象徵除夕夜與家人共處度過的歡樂時光，其中放入不同年齡世代以及動物族群的元素，凸顯團圓共聚的年節氛圍。而在色彩應用上，以繽紛的色系代表獨特各異卻多元共融的文化內涵，不同字體樣式的WE ARE設計也呼應此概念，正是因為這些獨特的個體存在，相互聯繫與羈絆後，匯集為精彩多元的節目內涵，傳達出活力、具有創造性的除夕節目調性。

本次「WE ARE」主視覺由歌壇天后御用設計師楊士慶操刀，楊士慶擅長運用繽紛飽和的色調、憨直粗獷的手寫字、解構拼貼等表現手法，以暈眩恍惚、低科技感的畫面，溢出「安全」的視覺語彙，挑戰既有的雅俗定位，創作領域涵蓋唱片、書籍及藝文宣傳物，目前執行多檔演唱會視覺與唱片設計，包含張惠妹、徐佳瑩、林宥嘉、孫燕姿、魏如萱、楊丞琳、華晨宇、盧廣仲、karencici、美秀集團、宇宙人等，也曾執行金曲32、33屆獎視覺設計、2021及2022金點獎視覺設計、2022金音獎視覺設計、擔任金曲獎裝幀設計評審。