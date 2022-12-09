家人送房送車還幫開公司！他卻超愛賣慘…網翻白眼：窮得只剩錢

▲有車有房還開公司，根本是人生勝利組。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在這高物價、高房價、低薪水時代，不少人日子都過得苦哈哈，不過卻有一名網友表示，他的某位朋友明明生活過得優渥、衣食無缺，甚至有家人當後盾幫他「買房、買車、開公司」，卻時常抱怨還愛賣慘，讓他聽了快要翻白眼。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文，提問「不知道大家身邊有沒有那種很喜歡賣慘的朋友？」原PO表示，該朋友有車又有房，房子是家人買給他們的，車子也是家人幫忙。貸款幾乎沒有，只留一點是為了公司減稅方便，且工作還是家裡幫他開的公司。

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但該朋友平時跟他們聊天，卻超級愛抱怨也超級愛賣慘，讓原PO傻眼表示，「老實說每次聽他們講話都想翻白眼」，直言「台灣有多少人比他們還要慘？有多少人吃不飽、穿不暖，甚至沒有自己的家！」

貼文一出隨即引發網友熱議，紛紛表示，「這種人在真正有錢人面前只是屎」、「有錢人喊窮 窮人裝富 社會亂象 公民與道德早已經從學校下架了」、「過得太順利，所以一點挫折就唉唉叫 」、「錢都是裝出來的! 省出來的! 摳出來的~」、「有一大堆人都是如此作為」、「窮得只剩下錢」、「人家投胎投的好沒法怪人家」。

許多人認同直言，「有欸！而且這種人到處都有欸！不管是在什麼場合！」、「俗稱 腰爸岔？」、「還有一種是出口就喊窮的，然後po的是名牌跟去哪裡玩跟美食的照片，真正窮還有辦法做一些多餘的消費嗎？」、「這種人還真不少耶」、「無病呻吟的人就是多啊，網路上一堆」。

▲無病呻吟讓眾網友超想翻白眼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

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