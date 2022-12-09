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淫警性侵還偷拍22少年　國道警方出手懲處...7相關主管記過

▲▼ 國道警察局追究相關主官責任，對7名主官管記過懲處。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 國道警察局追究相關主官責任，對7名主管記過懲處。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

前國道第9公路警察大隊27歲鄭姓警務員，涉嫌以約砲軟體性侵15歲少年，上個月初，檢調依加重強制性交、兒少性剝削等罪起訴，檢警調查至少有22名少年受害，檢方再追加起訴；國道警上月也作出行政處分，追究7名官警考核監督責任，各給出1至2小過的處分。

檢方查出，鄭員9月初利用網路交友，將15歲少年約到北市一處公廁發生性行為，少年返家後告訴父親全案曝光，檢警到其家中搜索後，竟發現10餘名受害少年的不雅照，鄭員除了遭羈押禁見外，國道警察局也召開考績會，立即將鄭員記2大過免職，3名主管也連帶處分。

鄭員當初到案時，坦承與男童發生性關係，否認有性侵，檢警前往鄭員家中搜索時，找到大量不雅照片，甚至還有鄭員與少年互傳裸照的私密對話紀錄，檢察官查出，鄭員從2018年起，陸續以出遊、聊天為由，邀約未滿16歲等男子見面性交或強制性交、拍攝性交影照，針對他性侵9被害人部分偵結起訴。

8日北檢將鄭男追加起訴，新增13名受害少年，部分遭到偷拍，主要靠鄭員的對話紀錄逐一搜尋受害者，並找來作證起訴後移送台北地院併案審理。

國道警察局表示，對於該員發生此事，國道警深感遺憾與抱歉，9月13日晚上9時許，立即召開考績委員會議，決議鄭員記二大過免職。另，相關主管也連帶作出懲處。

國道警表示，國道第九大隊大隊長徐進修（鄭任職時未滿四個月）依「考核監督責任懲處基準表」之規定不予究責外，前任第五大隊長黃得彰核記小過一次、現任五大大隊長朱和貴記過兩次，現任五大隊駐區督察員梁琮詠記過一次，前任五大大副大隊長吳文成申誡二次、現任副大隊長王怡仁記過一次，五大隊督察組長王劭涵記過一次、及現任交通組長劉駿業記過兩次。

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