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社會 社會焦點 保障人權

國道2童開天窗「鐵達尼號式」兜風　警方看11秒驚悚片說話了

記者陳宏瑞／高雄報導

日前才有民眾在梅山36彎目睹2名小孩開天窗、坐車頂兜風的驚險畫面，一名網友2日下午5時15分左右在中山高速公路（國道一號）目擊更驚人的畫面，只見2名女童上半身完全探出天窗，其中1童還擺出張開雙手的姿勢，讓後方其他駕駛超級緊張，轄區國道五隊經過調查後表示，將依法開罰3000元到1萬8000元。

▲▼高速公路兜風 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲2名女童在高速公路上探出天窗。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO在臉書「爆料公社公開版」PO出一段11秒的影片並表示，2日下午5時15分在中山高速公路往三多路方向，看到前方一台車輛開著天窗讓小孩探出身體，「是否太危險？」影片中，2名女童的上半身完全探出天窗，強風吹得她們的頭髮都亂了，其中1童擺出張開雙手的姿勢，過程中她還轉頭向後方看了一眼，接著繼續「兜風」。

影片公開之後掀起網友熱議，大多數人都覺得這樣的行為太危險了，「一點自我保護的危機感都沒有，如果駕駛緊急剎車，2個小孩順著慣性作用，就往前飛出去了，真的很危險」、「高速公路實在太危險，如果有小沙子飛到孩子臉上一定會受傷」、「當父母了，事情嚴重性自己要搞清楚，別做一些會讓自己後悔莫及的事情，看了真的覺得到底是小孩子的問題還是大人的問題」。

還有一名女子提到，自己當時也在那台車後面，很替小孩緊張，「是3個小孩輪流上，結果我還下錯交流道」。不過，影片中只有看到2名女童，網友們建議原PO提出檢舉，交給警察查明真相，「危不危險交給警察判定，你只需要檢舉就行。」

國道五隊表示，經檢視民眾上傳的影片，發現這輛白色休旅車是2日下午5時許，行經國道1號北向370公里處匝道（五甲路段），目視應為2名孩童由車頂天窗探出頭部及部分上身於車外，已明確違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款規定：汽車裝載時，載運人客不穩妥，行駛時顯有危險。應歸責於汽車所有人時，除依前項處汽車所有人罰鍰及記該汽車違規紀錄一次外，汽車駕駛人仍應依第63條第1項第2款規定記違規點數2點，罰款3000元以上1萬8000元以下。

國道五隊強調，目前雖未接獲民眾針對本件違規檢舉，一旦接獲檢舉將依程序檢視影像內容，經確認無誤後依規定製單舉發。

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