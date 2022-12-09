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會沙烏地阿拉伯王儲　習近平：中方把對沙關係置於「外交全局」

▲▼會沙烏地阿拉伯王儲　習近平：中方把對沙關係置於「外交全局」。（圖／路透社）

▲習近平會見沙烏地阿拉伯王儲。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平8日下午在沙烏地阿拉伯首都利雅德與沙國王儲兼首相穆罕默德會面，他表示，中方把發展對沙烏地阿拉伯關係置於外交全局，尤其是中東外交的優先方向，願同沙方在實現民族振興的道路上攜手前進。

根據《新華社》報導，習近平在會面時提到，沙國是阿拉伯世界和伊斯蘭世界的重要一員，也是多極化世界中一支重要的獨立力量，是中國在中東地區的重要戰略夥伴，「近年來，中沙關係保持高水平發展。當前國際和地區形勢深刻複雜演變，中沙關係的戰略性和全局性更加凸顯。」

習近平指出，中方把發展對沙國的關係置於外交全局尤其是中東外交的優先方向，願同沙方在實現民族振興的道路上攜手前進，加強發展戰略對接，深化各領域務實合作，增強在國際和地區事務中的溝通協調，推動中沙全面戰略夥伴關係得到更大發展。

▲▼會沙烏地阿拉伯王儲　習近平：中方把對沙關係置於「外交全局」。（圖／路透社）

習近平強調，中方堅定支持沙方維護國家主權、安全、穩定，支持沙國繼續走符合本國國情的發展道路，「中方支持沙方『2030願景』、『綠色中東』等一系列重大發展倡議，願積極參與沙國工業化進程，助力沙國經濟多元化發展，雙方要落實好共建『一帶一路』倡議和沙國『2030願景』對接，推動兩國各領域合作取得更多成果。」

習近平說，中方願同沙方加強能源政策溝通協調，擴大原油貿易規模，加強勘探開發等合作，實施好福建古雷乙烯等大型能源合作項目，「中方願同沙方深化產能和基礎設施建設合作，推進中沙吉贊產業集聚區和重大基礎設施項目建設，提升貿易、投資、金融合作水平，拓展電子商務、數字經濟、清潔能源、高技術、航天研發等領域合作，加強執法安全、反恐和去極端化合作。」

習近平還說，中方支持沙方在國際和地區事務中發揮更大作用，願同沙方在聯合國、二十國集團等多邊平台加強溝通協調，「當前形勢下，召開首屆中國－阿拉伯國家峰會和中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會具有特殊重要意義，將為今後一個時期中阿關係和中海關係發揮戰略引領作用。」

▲▼會沙烏地阿拉伯王儲　習近平：中方把對沙關係置於「外交全局」。（圖／路透社）

穆罕默德表示，沙中關係十分密切友好，沙烏地阿拉伯是中國在中東地區的全面戰略合作夥伴。中國經濟保持蓬勃發展，沙方也在努力實現「2030願景」，沙方期待同中方加大相互支持，共同致力於將沙中全面戰略夥伴關係提升至更高水平，相信習近平主席此訪必將成為沙中關係史上的重要里程碑，推動沙中各領域合作取得更多成果，更好造福沙中兩國人民，更好實現兩國共同發展和繁榮。

穆罕默德強調，沙方堅定支持一個中國原則，堅定支持中方維護自身主權、安全和領土完整，堅定支持中方為去極端化採取的措施和努力，堅決反對任何外部勢力以人權等名義干涉中國內政。

報導還提及，雙方同意，將中沙高級別聯合委員會牽頭人級別提升至總理級。另外，兩人還共同出席了共建「一帶一路」、司法、教育、氫能、投資、住房等領域合作文件文本交換儀式，並發表了《中華人民共和國和沙國阿拉伯王國聯合聲明》。

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