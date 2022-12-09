泰男捕魚「魚叉射中頭」恐怖左右貫穿　畫面曝光被封史上最差漁夫

▲泰國男子潛水捕魚，魚叉竟然插中自己的頭部。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國羅勇府30歲男子薩羅特（Sarot）7日下午在一處河岸潛水捕魚，他和友人跳進河中，卻意外扣動了魚叉的發射扳機，一根長4英尺（1.2公尺）的尖頭魚叉就這樣射中自己的頭部，兩側臉頰直接被貫穿，所幸沒有刺傷腦部，送醫後並無生命危險，不過現在薩羅特在網路上已經被封為「史上最差勁的漁夫」。

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根據《每日郵報》與泰媒「khaosod」報導，羅勇府布羅登縣（Pluak Daeng）救難中心7日下午5時接獲消息，一名傷者被魚槍擊中，一根魚叉直接貫穿他的臉部。救難人員到現場時發現傷者極度痛苦，魚叉金屬箭頭刺進左顴骨，通過鼻子之後從右顴骨穿出，血流滿面，情況相當嚴重。

▲薩羅特平時就經常潛水捕魚，這次卻出了大意外。（圖／翻攝自YouTube／CH7HD News）

在送醫途中確認了傷者是30歲的薩羅特，平時就定期會到附近河岸潛水捕魚，當天他和友人如往常一樣帶著魚槍下水，不料，才游到一半突然被魚叉射中頭部，薩羅特等人都推測可能是水下有一根樹枝勾到魚槍，才會誤觸發射開關，而且這把魚槍並無安全機制。

友人艾倫（Rung Arun）受訪時表示，他很確定自己沒有發射魚叉射向對方，薩羅特上岸後一度失血過多，臉色蒼白，脈搏幾乎快停止跳動。據悉，薩羅特道院治療後正在逐步恢復中，不過他的照片和受傷原因已經在網路社交媒體被廣傳，許多網友還封他為「史上最差勁的魚夫」。一名網友說，「好樣的，好一個烏龍球」、「這是丟臉丟出新境界了」。

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