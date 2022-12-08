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30年老員工遭「黑人牙膏」資遣提告　二審神逆轉！可領回月薪12萬

▲▼黑人牙膏、好來化工公司、好來牙膏。（圖／翻攝臉書DARLIE好來）

▲以生產「黑人牙膏」聞名的好來化工遭30年老員工控告不當資遣，一審勝訴，但二審結果出現大逆轉。（圖／翻攝臉書DARLIE好來）

記者蔡怡萍／台中報導

生產知名「黑人牙膏」（現改名為好來牙膏）的好來化工公司，遭工作近30年的羅姓資深員工控告不當資遣，羅男擔任資深業務經理月薪達14萬餘元，卻突然被公司終止聘僱，他上法院請求確認僱傭關係存在，一審原本判公司因調整組織產能、經營結構等理由，做出人力調整為必要，判羅男敗訴；但羅不死心、上訴到高分院出現逆轉，改判公司須按月給付12萬元薪資直到羅復職。

好來化工成立已近90年，以生產「黑人牙膏」打響知名度，今年才改名為「好來牙膏」，知名品牌「高露潔」也是旗下產品，但該公司卻被一名羅姓員工告上法院，男子指出，他30年前從業務人員一路爬升，至平均月薪可達14萬餘元的經理，負責中區經銷商業務，2020年10月時，公司開始以組織調整為由要他自請退休，在他表明拒絕後、公司卻逕自於同年11月底將他資遣，他憤怒提告向法院訴請確認僱傭關係。

而好來公司回應，近年因經營策略、組織檢討，調整傳統經營模式、加強網路購物等等，進而全面調整員工人數，並非針對羅男；且羅男的業績達成率為最後一名，公司調降其業務目標後仍不如預期，而公司內部也無其他職缺可安置，為了整體效益只好裁撤羅男，並且已從優計算退休金給付了639萬餘元給他。

台中地院一審認為，羅男負責區域的業績與通路確實呈現衰退，好來公司為提高產能效率、做出必要結構調整，在策略與方法上皆符合勞基法規定，而公司內也無與羅男當下薪資條件相當的職缺，未違反安置義務，判羅不得請求恢復僱傭關係、以及給付工資。

而羅男上訴台中高分院後，結局出現大轉變，法官認為好來公司仍應先盡安置勞工義務，可透過員工再教育、提升電子商務技能等其他方式，而不是直接將現有人力換血，未予員工隨企業發展機會，羅男離職後也未見其區域業務內容有具體調整，更不能單以員工績效作為資遣標準，尚有調職、考績、降職、減俸、懲戒等督促手段，綜上所述，因而廢棄前判決，改判好來公司應按月給付扣除業績獎金後的12萬325元薪資至復職日，全案仍可上訴。

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關鍵字：

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