垃圾車奪她兒命：打開屍袋才知是真的　行車紀錄器竟消失

圖、文／CTWANT

垃圾車與大眾生活息息相關，更是維持城市整潔與衛生的重要關鍵，新北市耿姓女子卻控訴，其32歲趙姓長子2019年1月遭資源回收車撞上慘死，而車內的行車紀錄器在交給檢察官之前就「神奇」消失，環保局還試圖以司機是委外人員為由試圖開脫，雙方至今都未達成和解，耿小姐又發現近年垃圾車撞死人車禍頻傳，呼籲清潔隊改善體制，別再讓另一個母親承受這種椎心之痛。

▲新北市近4年內發生3起垃圾車與機車騎士的死亡車禍，在家屬心中留下難以抹滅的傷痕。（圖／CTWANT提供，下同）

12月1日下午，記者與耿小姐相約見面，在採訪前，耿小姐一遍又一遍看著兒子的照片，畫面上的寶貝兒子帥氣依舊，卻再也無法聽到他爽朗笑聲和叫「媽媽」時的撒嬌語調，而想到天人永隔的那個晚上，一直強裝堅強的耿小姐還是忍不住痛哭失聲。

本刊調查，2019年1月17日晚間8時許，肇事的黃姓男子駕駛資源回收車，沿板橋區環河西路五段左轉往板城路方向行駛，左轉時未禮讓直行車先行，趙姓機車騎士反應不及而撞上，當場失去生命跡象，送亞東醫院急救後宣告不治，警方調查後確認雙方並無酒駕，事故鑑定覆議會認為資源回收車未禮讓為肇事主因，機車騎士未注意車前狀況則為次因。

「我接到他爸爸的電話說兒子走了，我還在電話中罵人，打開屍袋的那一刻才知道是真的。」耿小姐含淚回憶，當時已接近過年，她滿心期待能與兒女新春團圓，相聚的希望卻被資源回收車撞得粉碎，她趕抵醫院時只見到冰冷遺體，而死者受創嚴重，頭部大洞雖被醫護人員細心縫合，那怵目驚心的傷痕仍讓她傷痕累累的心更加破碎。

耿小姐表示，家人為了要瞭解真相，盯著派出所員警將行車紀錄器從資源回收車上取下，又看著警方將記憶卡裝進夾鏈袋，並牢牢訂在筆錄的上方，他們原以為這樣就萬無一失，檢方隔幾天相驗遺體時，最關鍵的行車紀錄器竟不翼而飛。

「各單位都在互踢皮球，沒人跟我解釋為什麼會不見，沒人跟我交代證物去哪裡了。」耿小姐說，案發處有監視器勉強拍下肇事過程，但行車紀錄器完整紀錄案發前車內狀況和肇事者的第一視角，是最能還原車禍原因的鐵證，而她經過一年多的奔走陳情，最終求助立法委員洪孟楷，當事員警才被記2支申誡以示警告，而行車紀錄器的下落卻始終成謎。

而案發至今近4年，環保局仍未與被害者家屬取得和解，更一度以肇事駕駛為委外人員為由試圖推託責任，耿小姐原想訴諸司法、靜待法院判決，但肇事駕駛至今仍留在清潔隊，且新北近年又連續發生垃圾車撞死人車禍，她忍無可忍才決定說出真相。

▲想到長子遭未禮讓直行車的垃圾車撞死，耿小姐至今仍難心痛不已，不捨兒子年輕生命斷送輪下。

「一個母親拉開屍袋看到自己的兒子，能想像那有多心碎嗎？」耿小姐難過表示，她與兒子感情甚密，孩子當兵時總會第一時間打電話給她，母子間的甜蜜語氣還被同袍誤以為是打給女朋友，而兒子也早已有心儀對象，全家人都期待小倆口能有好結果，年輕的生命卻因回收車而畫下句號，她希望警方改善證物整理制度，並呼籲環保局重視垃圾車駕駛安全，「別再有另一個媽媽承受這樣的痛。」

新北市環保局表示，本案因屬重大交通意外，第一時間本局均配合警方調查，並交付行車記錄器記憶卡，後續警方又將相關文件資料陳送檢察機關，並據此辦理相關鑑定，後續之慰問家屬、民事調解及法律程序等，均係由本局指派相關人員辦理。

環保局強調，肇事黃員並非委外員工，而是板橋區清潔隊隊員，當時擔任資收車司機勤務，事發後考量黃員身心狀況均不適合擔任原職，故直接予以懲處並調整其職務為隨車人員，不負責駕駛工作，後續也針對駕駛人員均定期辦理交通安全教育訓練，並就各類交通案例做分享及檢討，以增進同仁駕駛知能。

警方回應，針對該起證物遺失案，警方內部已進行調查，確認承辦員警有將肇事車輛行車紀錄器的記憶卡取出，並轉交偵查隊和檢方，但疑似在轉手過程中遺失，已對經手員警記2支申誡懲處，並加強訓練以強化證物保存過程，避免類似爭議再次發生。

▲許姓機車騎士2019年1月撞上左轉的資源回收車，強大撞擊力道讓機車幾乎成為廢鐵，許男在急救後宣告不治。

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