　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗女性挺身掀起頭巾革命　獲選時代雜誌年度英雄

▲▼伊朗反政府抗議。（圖／路透）

▲伊朗「頭巾女孩之死」引爆長達數月的反政府示威。（圖／路透）

文／中央社

「時代雜誌」今天宣布，伊朗女性獲選為「年度英雄」。在22歲庫德族女子艾米尼因違反服裝規定被捕並喪命後，伊朗各地爆發女性主導的抗議風潮，掀起爭取自由的「頭巾革命」。

艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被道德警察逮捕，9月16日在羈押期間死亡，民眾指控警方毒打艾米尼致死，但當局否認。艾米尼之死引起伊朗各地城鎮爆發反政府示威，許多婦女勇敢挺身而出，焚燒頭巾表達憤怒，抗議者大喊「女性、生命、自由」，要求政府廢除女性服裝規定。

伊朗民眾多年來對經濟及政治鎮壓的怒火使這波示威活動演變為人民起義，對教士領導階層構成自1979年伊斯蘭革命以來最嚴峻的挑戰之一。

▲▼伊朗反政府抗議。（圖／路透）

▲▼伊朗反政府抗議。（圖／路透）

▲▼伊朗反政府抗議。（圖／路透）

時代雜誌（Time）前記者莫阿維尼（Azadeh Moaveni）撰文說明伊朗這波抗議風潮的源起，並指出如今有許多較年輕的女性走上街頭，她們主導的抗議運動別具特色，追求的是能正常生活，包括上大學，到國外旅遊，實施法治，參與政治，和能夠自由表達意見與決定自己穿著。

她並指出，被當局逮捕抗議群眾的平均年齡很輕，有官員估計平均僅有15歲，顯示新世代對自由的渴盼。在經過將近3個月後，大學校園的抗議潮仍未稍歇，抗議學生要求當局釋放他們被捕的朋友，並且不遵守在公眾場合與教室要區隔男女的規定。

莫阿維尼估計，已有400抗議民眾遭安全部隊殺害，但有些人權團體估計人數恐怕更多，而司法當局則尋求對部分被捕民眾施以重罰。儘管當局採取措施封鎖網路，仍不斷有關於抗議民眾死亡和遭凌虐的消息出現。

她除了向領導挑戰伊朗政權的女性致敬，也指出伊朗年輕女性起義可能掀起震波，影響週邊地區，例如在對女性施暴情況很普遍的鄰國伊拉克和阿富汗，也有民眾聲援伊朗姐妹，各國政府都不能忽視女性的力量。

艾米尼之死只是這次抗議活動的導火線。自去年強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）當選以來，宗教警察巡邏變得更咄咄逼人，網路流傳不少警察對年輕女性動粗的影片，因為她們的穿著不符規定或頭巾沒戴好。

在伊朗全國各地最近的示威中，有些抗議婦女揮舞著她們的頭巾，用波斯語高喊「獨裁者去死！」這指的是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

鎮壓的作法過去曾奏效，但目前民眾自發性示威仍在持續且不斷變化。這是自2009年「綠色革命」（Green Movement）數百萬人走上街頭以來所僅見，抗議的時間長度和變化對德黑蘭構成新的威脅。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

ET快訊
獨／時間管理大師！廖科溢再被爆料　B女半年為他墮胎2次
年紀輕輕不想愛愛？　有10習慣「性慾狂被撩」
北京宣布「最新防疫政策」！
分手Wendy！孫生首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

FBI：美邪教教主娶逾20妻　多數未成年曾逼女亂倫

市場憂經濟衰退　美股小跌作收

體脂12%！大肌肌男神被爆「激戰片」外流　女粉集體崩潰

伊朗女性挺身掀起頭巾革命　獲選時代雜誌年度英雄

俄烏停火恐遙遙無期　普丁：可能在烏克蘭長期作戰

BBC公布2022百大女性　台灣「亞洲的德雷莎修女」入榜

特斯拉股價挫跌　馬斯克短暫跌出全球首富寶座

秘魯總統在「彈劾投票前」解散國會　並實施全國宵禁

65年歷史懸案「箱子裡的男孩」　DNA新技術終於找到他身分了

英首相府：加入CPTPP可望「2022年底前」　如預期完成協商

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

遭威脅「再弄黑道就開槍」　王鴻薇親報案：已申請隨扈

高雄酒店大臨檢！爆乳長腿妹通通站一排　驚見超「兇」世足裝

FBI：美邪教教主娶逾20妻　多數未成年曾逼女亂倫

市場憂經濟衰退　美股小跌作收

體脂12%！大肌肌男神被爆「激戰片」外流　女粉集體崩潰

伊朗女性挺身掀起頭巾革命　獲選時代雜誌年度英雄

俄烏停火恐遙遙無期　普丁：可能在烏克蘭長期作戰

BBC公布2022百大女性　台灣「亞洲的德雷莎修女」入榜

特斯拉股價挫跌　馬斯克短暫跌出全球首富寶座

秘魯總統在「彈劾投票前」解散國會　並實施全國宵禁

65年歷史懸案「箱子裡的男孩」　DNA新技術終於找到他身分了

英首相府：加入CPTPP可望「2022年底前」　如預期完成協商

FBI：美邪教教主娶逾20妻　多數未成年曾逼女亂倫

市場憂經濟衰退　美股小跌作收

富邦游擊胡冠俞空降台鋼　紀慶然：曾子祐還是最大對手

荷蘭與阿根廷八強對決　巴薩前隊友：不知道如何阻擋梅西

體脂12%！大肌肌男神被爆「激戰片」外流　女粉集體崩潰

「法官」賈吉傳9年110億留洋基　史上自由球員最肥約

矛盾！北京開放堂食又查48hr核酸碼　台商：餐飲業寒冬再熬半年

3縣市豪大雨！下週「近冷氣團」強冷空氣來襲　低溫下探12℃

伊朗女性挺身掀起頭巾革命　獲選時代雜誌年度英雄

俄烏停火恐遙遙無期　普丁：可能在烏克蘭長期作戰

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

人夫被4嫩女下藥綁架　性侵12小時

放屍袋5小時　男睜眼復活2天後又死亡

箱子裡的男孩　65年懸案終見曙光

德親俄復辟帝制組織意圖政變　3000反恐精銳出動逮捕

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬過冬　採購發電設備

「吞劍大師」嘴插5劍GG了　肺、肝刺穿險喪命

歐盟就中國對立陶宛貿易限制和專利議題告上WTO

秘魯總統彈劾投票前解散國會　並實施全國宵禁

20歲孕婦遭「剖腹取嬰」棄屍　胎兒倖存

英首相府：加入CPTPP可望2022年底前如預期完成協商

性愛妹被「撿屍」垃圾桶　警查真相太驚人

時代風雲人物：澤倫斯基和烏克蘭

她慘摔「下體爆血」　醫院裡20人輪流看陰道

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

花蓮凌晨發生5.6地震　全台有感

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

JKF女郎私密片遭疑「男主是黑男」　女友出面：24小時監控

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

年紀輕輕不想愛愛？有10習慣「性慾狂被撩」

北京新宣布「境內抵京不用3天3檢」

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

NBA最正女記者確定來台！在球場都穿兩截式低胸

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

女星嫁總裁「住月租22萬豪宅」！

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面