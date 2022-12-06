南韓今年度國防白書草案曝光！　擬將北韓定義為「敵人」

▲南韓擬於國防白皮書將北韓定義為敵人，圖為北韓最高領導人金正恩與他的女兒。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南北韓從1950至1953年經歷韓戰後，數十年以來不斷反覆著對立、和解、合作等關係。儘管2018年韓半島（朝鮮半島）曾迎來和平契機，然而隨著北韓最高領導人金正恩與美國時任總統川普的談判破裂，北韓發起軍事挑釁的機率愈發頻繁。消息指出，尹錫悅政府計畫在國防白皮書將北韓列為「敵人」。

根據《韓聯社》，尹錫悅今年5月就職南韓總統後至今已滿百日，南韓政府多名關係人士今（6）日透露，即將於下個月對外公開的「2022國防白皮書」，其草案將會明確指出「北韓政權與北韓軍隊乃我方的敵人」。

尹錫悅就職南韓總統前，其交接委員會曾於5月3日公開100項國政課題，其中一項便表明研擬在國防白皮書上明確標示，「北韓政權與北韓軍隊為我方的敵人」，讓軍隊與民眾能夠體認到南韓的國防現況。

報導指出，1994年南北韓特使交換實務接觸會議上，北韓方代表曾在發言中表示「將首爾轟成火海」，隔年南韓國防白皮書便首次將北韓標示為「主敵（主要敵人）」，此一說法一直維持到2000年。

之後，韓半島2000年代迎來和解氛圍，2004年起的南韓國防白皮書便將針對北韓的說法改為「直接性的軍事威脅」，至2008年保守派的李明博上台後，則改為「直接且嚴重的威脅」。

直到2010年陸續爆發天安艦事件、延坪島砲擊，該年所發行的南韓國防白皮書將北韓記載為「北韓政權與北韓軍是敵人」，此說法一直維持至朴槿惠政府時期；文在寅政府上台後，2018至2020年便不再將北韓視為主要敵人，以「將威脅且侵害我國主權、領土、國民、財產的勢力視為我方的敵人」的說法替代。

若該項草案維持通過，則為2016年以後時隔6年，南韓再度於國防白皮書將北韓視作敵人。

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