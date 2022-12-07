疑神明桌下電線起火！透天厝惡火燒死女友　屋主兒子情緒崩潰

▲高雄前鎮區民眾傳出火警，造成25歲陳姓女子喪命，現場燒成廢墟，起火原因還需進一步調查。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄前鎮區崗山中街一棟透天厝7日凌晨3時17分傳出火警，警消趕抵現場時火煙竄出，救出一名25歲受困的陳姓女子，但送醫搶救仍宣告不治身亡，警消初步調查，起火原因疑屋內1樓神明桌底下電線走火，同住的33歲男友得知情緒激動大哭。

消防局當時緊急出動23車59人前往，到場時火煙已竄出，火勢於30分鐘內撲滅，這名女子是58歲的呂姓屋主兒子的女友，昨天晚上住在男友家，沒想到竟意外命喪火窟。鄰居表示，平常兒子都跟媽媽住一起，女友有時會過來一起住，這邊是2層樓建築物，頂樓有加蓋，當時媽媽跟兒子在其他層，先是屋主聞到濃濃的嗆鼻味醒來，兒子也跟在後面查看，要前往該女子睡覺的地方，但都還沒踏進去，火勢就突然轟地一聲擴大燃燒。

▲▼陳女受困在1、2樓中的房間，被救出時已遭濃煙嗆到意識不清。（圖／記者許展溢攝）



鄰居提到，當時母子有試圖救出陳女，但火勢實在太猛烈，不得已情況下只好先匆忙逃出，而陳女受困在1、2樓中間的房間，被救出時因遭濃煙嗆傷，意識不清，送醫後仍搶救不治。

鄰居也難過的說，母子兩平常人都很好相處，今天發生這種事他們想救都沒辦法，事情發生至今兒子狀況仍然不是很穩定，還會大哭，甚至情緒會很激動，而媽媽也哭訴怎會這樣，很怕兒子的狀況不好，希望親朋好友仍多幫忙、協助日後的狀態。

消防現場初步推斷，起火原因疑似是1樓神明桌底下電線走火，燃燒堆放雜物及腳踏車，但詳細起火原因，火調人員都還在調查釐清中。