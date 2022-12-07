人倫榮民塔修復長生祿位和碑文　林業前輩犧牲奉獻榮光重現

▲南投林管處修復人倫榮民塔長生祿位、洗刷牆面，也讓走過一甲子的紀念碑文再現。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

興建於民國50年的南投信義鄉人倫榮民塔，因長期處在潮濕多雨的環境裡，出現油漆脫落、興建碑文模糊及長生祿位損壞等狀況；南投林區管理處表示，日前與榮民遺族、退輔會南投榮服處協力合作，洗刷牆面、修復長生祿位及紀念碑文，讓一甲子前為台灣林業犧牲奉獻的榮民榮光重現。

南投林管處指出，人倫榮民塔位於南投縣信義鄉人倫林道17公里處，海拔約1500公尺，為感念林業先賢的付出及貢獻，每年清明節及中元節皆會同南投榮服處舉行祭祀，感念因公殉職的前輩，部分榮民遺眷也會一起前往祭拜。

不過在109年間，林管處發現塔內的木製長生祿位，因年代久遠及受潮等因素，部分發生腐朽損壞情形；經全面檢視清查後，邀請老師傅利用台灣鐵杉木料、仿古式重新製作36座長生祿位，並採雷射雕刻，將榮民前輩的姓名、籍貫資料刻寫在長生祿位上。

此外，也有榮眷在今年8月間向退輔會建議，清洗人倫榮民塔及修復塔旁紀念碑文，繼續傳承林業歷史及文化，於是林管處及南投榮服處先協力雇工辦理榮民塔外牆清洗及室內油漆粉刷，使整體環境煥然一新；另以歷任人倫分站長傳承留存的榮民塔碑文文字內容等資料，讓風化嚴重、難以辨識內容的榮民塔紀念碑文完整呈現。

南投林區管理處處長李政賢表示，委託老師傅以鐵杉木料製作長生祿位，除因台灣鐵杉是台灣特有針葉樹種，也表達對這些前輩如鐵漢般披荊斬棘、為林業付出的敬重；同時也感謝人倫分站歷任分站長保留碑文內容，讓榮民塔的時空背景及緣由可以繼續傳承下去。

人倫榮民塔紀年碑文全文如下：

「林業榮民殉職紀念碑 碑誌

本處由民國45年11月1日始，先後接收就業榮民五百餘人，依各榮民之體能及其志趣，分派擔任造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線及開築人倫林道等工作，五年以來我榮民同志不辭艱辛、餐風露宿、越山涉水、披荊斬棘、精誠合作、獻身林業建設、厥功甚偉，惜因工作勤奮疏於珍重，致有榮民同志十七人不幸先後殉職。本處全體同仁以殉職榮民生前服役捍衛疆場，退役後努力生產建設，功在國家爰集資籌建紀念碑壹座永懷忠烈以慰英靈。此誌

台灣省林務局巒大林區管理處 處長 滕德新 謹誌 中華民國五十年十二月二十八日」