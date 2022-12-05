公務員偷吃保險女業務！同遊日本還送車...2人要賠正宮20萬

▲人夫連結車險女業務員，同遊日本贈送汽車，正宮氣炸對2人提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

郭姓人夫向林姓女業務員投保車險，豈料2人天雷勾動地火墜入情網，多次上摩鐵還同遊日本等，人夫更將送給妻子的汽車，改車號後移轉所權贈給林女，正宮知道後氣炸，決定對2人提告並求償100萬，並請求汽車損害18萬8000元。林女強調不知郭男已婚，法官勘驗要保書，發現「關鍵欄位」故不採信其辯詞，士林地院審理後，判賠金額也出爐。

被髮妻崩潰怒告的郭男，委屈向法官說，和林女是普通朋友，牽手、搭肩是單純友好動作，更無發生性行為，甚至反控與妻子2017年因金錢問題吵架，還時常被謾罵施暴，妻子也曾收下其他男人情書及禮物，甚至還離家出走、簽立離婚協議書，他更解釋，汽車是婚前購買，自己才是車子使用人，何況汽車在2018年經妻子同意也移轉所有權至他名下，請求駁回告訴。

林女則強調，不知郭男已婚，2人到汽車旅館是唱歌並無共宿、性行為等，汽車是以分期付款方式向郭男購買，但因自己時常遲延繳費，郭男依約有權拿回車，但為了維持友好關係避免車輛被拿回，才常請郭男吃飯，同時也不好拒絕郭主動牽手，搭肩等行為都是單純友好舉動，擁抱她則有婉轉推開拒絕，然而購買汽車時，車主是郭男，因此並無侵害元配任何權利。

法官勘驗正宮提出的照片，發現2人親密相互緊靠，宛如熱戀中情侶，林女雖抗辯未過夜，但照片顯示2人到飯店泡溫泉吃飯，郭男為避嫌還開車返回家，隔日再開車到飯店陪林女吃早餐及收拾行李，顯然是刻意避開共同外宿過夜，林女辯詞不足採信。

然而，林女又解釋自己不知道郭男是已婚，但法官認為，林女身為郭的保險業務員，透過要保書可清楚得知郭男為「已婚」身分，足見她早已知悉郭男是有配偶。

法官審酌兩造身分、正宮痛苦程度，郭男任職公務，薪水6萬，名下尚有土地、房屋及汽車，林女為大學畢業，現為服務業，月薪約2萬7000元，且考量正宮也不否認與夫簽立兩願離婚協議書，婚姻已生破綻等，認2人須賠20萬元給正宮；至於車輛，難認正宮不知車輛所有權已轉至丈夫名下，故駁回18萬8000元賠償請求。