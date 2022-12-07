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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「田慎節」自爆曾被性騷險成嘉義媳婦：選舉最大惡意都來自網路

圖、文／CTWANT

天使臉孔、魔鬼身材的正妹電玩直播主Molly翎熹（33歲），因為認同PTT知名鄉民GtoKevin小商人的理念，加上對南投未成年性侵案政府動輙對網友開罰的方式不滿，將名字改成落落長的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市議員，推出「成立性專區」、「市府補助18歲成年禮紅包」、「廟口酬神脫衣舞無罪化」、「舉辦國際喝茶吃魚文化節」等另類政見，不走傳統選戰模式，沒有「大撒幣」，光靠網路聲量當選，成了這次選戰的「嬌點」，本刊特別專訪這位新科議員，讓讀者一窺她毅然跨界參選的心路歷程。

正妹電玩直播主Molly翎熹擁有34D的傲人身材，她改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，空降參選嘉義市東區議員，拿下2,813張選票，成功進軍議會，引發話題。（圖／翻攝自臉書，本刊合成照）

▲正妹電玩直播主Molly翎熹擁有34D的傲人身材，她改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，空降參選嘉義市東區議員，拿下2,813張選票，成功進軍議會，引發話題。（圖／CTWANT提供，下同）

因為名字實在太長一串，為了節省採訪時間，在徵得同意下稱呼她為「顏議員」，但還沒進入正題，她就已經Get到重點，開宗明義嗆明「我跟小商人只是朋友，不是他旗下的小姐喔！」顏議員說，會跟小商人認識，是因為擔任活動主持人跟電玩直播主，2018年小商人發起「返鄉投票、反黑道」活動，在立法院發送鑰匙圈時她就有參與，加上因為之前交往的男友是嘉義人，差點論及婚嫁成了「嘉義媳婦」，對這片土地有感情，因此小商人後來在嘉義的活動，她也都會幫忙。

Molly翎熹與小商人是認識很久的朋友，2018年時小商人發起「返鄉投票、反黑道」活動，在立法院發送鑰匙圈，當時Molly翎熹就是參與的模特兒之一。（圖／翻攝自臉書）

▲Molly翎熹與小商人是認識很久的朋友，2018年時小商人發起「返鄉投票、反黑道」活動，在立法院發送鑰匙圈，當時Molly翎熹就是參與的模特兒之一。

2020年9月南投發生一件高中生性侵學妹案，有網友因為點出該案未成年少年姓名而被告，並遭縣府開罰6萬元，小商人評論此事後臉書帳號還遭到檢舉、停權跟刪文。政府限制網友評論且任意開罰的行為讓他氣到在美國掛T霸開嗆「田慎節」（少年性侵犯本名的諧音），更打算找人出來改名參加選舉，凸顯政府處理此案的昏庸無能；後來她與小商人聊到此事覺得同仇敵愾，加上自己曾被性騷擾，一度有「被害者情節」，差點鑽牛角尖走不出來，因此更能感同身受，所以對小商人的請託不加思索就答應。

「要從3個名字做選擇，但不管是哪個，目的都是要嗆『田慎節』。」顏議員說，一開始改名出來參選的目的，就是要讓更多人關注這個社會上發生的事情，吸引年輕人藉由參與政治來改變這個社會，或許有人覺得她極端、異類，性感穿著又富爭議性，但其實她的風格一直沒變，而且只要能讓人注意到她，就有機會了解她背後要傳達的理念，因此任何風言風語她都「無所謂」。改名之後，顏議員對自己的本名即不再透露，也表示這一屆議員她都會繼續以「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的名字在議會行走。

出身新北市的她在家裡跟媽媽的感情最好，但顏議員笑說，其實最反對她參選的就是媽媽，因為媽媽覺得政治凶險，不是女人家該碰的；而選舉過程中最大的惡意，其實是來自網路上、攻擊她本人的酸言酸語，包括「穿那麼露福氣會漏掉」、「靠那兩粒啦」、「出來賣的」等等的，巨蟹座的她表面堅強，其實看了多少覺得很受傷，但還是會理性的回覆留言，而且對於太過分的，「留著不刪考慮可以告對方」她開玩笑說。

顏議員指出，這次的競選經費拮据，而且登記參選後，幾乎接不到主持代言，所以要特別節省，其中參選保證金是小商人出的，她就是到嘉義推薦美食自拍PO文，沒有大張旗鼓的競選活動，她說選舉不該是大撒幣，不然考慮到事後回收，當選後怎麼能清廉？而未來是否設服務處，她說還在考慮，至於出席議會的穿著，打死都不會穿那種印有名字的背心，「超醜」！她說得斬釘截鐵。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」外型出色，上過正音班的她字正腔圓，回答問題邏輯清楚、有條有理，腦袋跟身材一樣有料。（圖／侯世駿攝）

▲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」外型出色，上過正音班的她字正腔圓，回答問題邏輯清楚、有條有理，腦袋跟身材一樣有料。

對於政見是否能實現，顏議員很有信心，她說性專區在現行法令原本就是地方政府權責，要過的只是「民風」這一關，性專區不是汙穢罪惡，糟糕的是不去面對及找到管理的辦法，另外像是18歲成年禮紅包，真正的用意是要落實性教育，而「田慎節」也可以是推廣在地觀光、文化、青創的活動，不單純只是表面字義上那樣。

比起勝選，選前之夜看到許多網友站出來相挺，其中女性比例還不少，讓她一度激動落淚，她認為嘉義市是個很特別的城市，從早期的許家班到現在的市長黃敏惠，是個女性有機會當家作主的地方，也形塑出嘉義市的獨特魅力，顏議員相當推崇黃敏惠，大讚她是非分明，跟她的「顏色不分藍綠」很契合，不諱言是她從政學習的目標，自己將以「嫁到嘉義」的心情，奉獻給這塊土地，當個「好媳婦」，每個市民都是她的家人，未來要讓「嘉」更好。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」選舉時不設競選總部、不插旗幟、不拜票，多數時間都在臉書推薦嘉義在地美食。（圖／翻攝自臉書）

▲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」選舉時不設競選總部、不插旗幟、不拜票，多數時間都在臉書推薦嘉義在地美食。 

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